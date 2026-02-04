Así informó la prensa de Paraguay la derrota de Alianza ante 2 de Mayo: “¡El gallo comió ceviche!”

Alianza Lima fue sorprendido en su debut en la Copa Libertadores este año 2026. El conjunto ‘Blanquiazul’ era el gran favorito para derrotar a 2 de Mayo, pero al final el cuadro paraguayo los terminó venciendo por la mínima diferencia. Es por eso que la prensa de este país no dudó en resaltar el gran triunfo del cuadro ‘gallo’.

Publicidad

Publicidad

Los principales medios de este país no dejaron pasar la oportunidad de informar sobre esta histórica victoria. Y es que este cuadro debutó en esta competencia y ganó ante todo pronóstico. Realmente muy pocos esperaban que se pueda dar un triunfo de este calibre. Pero en el medio de ABC no dudaron en informar de esta victoria en las redes con un: “¡El gallo comió ceviche!“, para poner la narración del gol del triunfo.

Tweet placeholder

“2 de Mayo tiene fiesta completa en Pedro Juan Caballero. 2 de Mayo tuvo su debut histórico en la Conmebol Libertadores jugando en casa donde la fiesta fue completa con la victoria ante Alianza Lima en el partido de ida de la Fase 1”, fue lo que publicó el medio D10 para informar sobre este triunfo que terminó siendo una victoria redonda para el ‘gallo’.

Publicidad

Publicidad

“Historia pura! Un golazo corona el debut soñado del 2 de Mayo en la Libertadores. En su debut histórico en una competencia internacional, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero hace historia con un triunfazo que dará que hablar en todo el continente”, fue lo que publicó VSSports sobre esta impresionante victoria.

¿Qué necesita Alianza Lima para superar la llave ante 2 de Mayo?

El cuadro de Alianza Lima ya no solo necesita ganar, sino aparte tener un resultado específico para poder acceder a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Este 1-0 en contra lo deja en desventaja, así que en Matute tendrán que ir con todo en busca de una buena victoria.

ver también Pablo Guede desafía las críticas y deja frase que sorprende tras derrota de Alianza Lima

Hablamos de al menos tener un triunfo por encima de 2 goles para poder acceder a la siguiente ronda. Esto debido a que con una victoria por solo 1 tanto de diferencia los terminará dejando en la definición por penales. Lo cual termina siendo muchas veces una lotería, para lo cual si desean pasar de fase sin problemas, van a requerir vencer por 2 o más goles.

Publicidad

Publicidad

En la siguiente ronda hay que mencionar que el rival que está esperando es Sporting Cristal. Así que seguramente estarán muy atentos a lo que será el siguiente juego entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo, sabiendo que con cualquiera de estos cuadros se verán las caras.

Datos Claves