Pablo Guede reveló cómo es su relación con Sergio Peña tras polémica: “Me da lo mismo”

Pablo Guede habló tras los dos encuentros que Alianza Lima disputó en la Serie Río de la Plata y explicó que las modificaciones en las posiciones de algunos futbolistas responden a la necesidad de ensayar distintas alternativas.

El estratega argentino señaló que este es un buen momento para evaluar variantes que podrían ser útiles a lo largo de la temporada 2026. Además, comentó que Colo Colo también tiene previsto aplicar una estrategia similar.

“Creo que el año es muy largo y es el momento de probar a futbolistas en otras posiciones porque nunca sabes lo que puede pasar. El primer partido no teníamos lateral derecho y tuve que improvisar con Jairo Vélez. Lo de los contenciones lo mismo es por si las dudas se cae uno o dos. En caso expulsen a uno y quiera jugar con dos contenciones, quiero tener esa opción de otros futbolistas”, expresó en primera instancia el DT.

¿Qué dijo sobre el reclamo a Sergio Peña?

En relación con el llamado de atención a Sergio Peña para que juegue más hacia adelante, Pablo Guede aseguró que no existe ningún inconveniente. Aclaró que se trató únicamente de una indicación técnica y que no ve nada negativo en ello.

Incluso, señaló que el plantel de Alianza Lima ha recibido este tipo de mensajes de manera positiva, ya que su intención es exigir a los futbolistas para que puedan rendir al máximo de sus capacidades.

“Yo el fútbol lo vivo de una sola manera y no le dije nada malo. Cero problemas. Después que más que lo pueda aclarar, siguen diciendo cualquier cosa. Yo jamás me voy a enojar con un futbolista en un partido, porque yo le puedo decir cualquier cosa y después queda ahí. Yo soy así”, explicó.

Asimismo, dejó en claro lo siguiente: “En el día a día los trato con máxima exigencia y presión, lo mismo que en un partido. Esa es mi manera de sacarle lo máximo a un futbolista. Después pueden decir muchas cosas y a mí me da lo mismo porque sé la relación que tengo con los futbolistas. He dicho cosas peores en estos dos partidos hacia los chicos pero es mi forma de atacarlos, picarlos para sacar lo mejor de ellos”.

Aclaró la relación que tiene con el ’10’ de Alianza Lima

Al referirse a Sergio Peña, el entrenador de 51 años señaló que no existe ningún inconveniente con el jugador y destacó su calidad futbolística. Resaltó que se entrega por completo en cada entrenamiento y que ha elevado su condición física a un nivel que no había alcanzado anteriormente, lo cual refleja su compromiso y profesionalismo.

“Cero problemas con Peña y creo que es un buen futbolista, que es aliancista de corazón, que lo deja todo en los entrenamientos y subió su nivel físico a un punto que nunca lo había logrado. Creo que eso habla muy bien de él. Después de eso es fútbol porque puede jugar bien, mal o regular”, sentenció.

DATOS CLAVES

El técnico Pablo Guede utilizó a Jairo Vélez como lateral derecho improvisado ante la falta de jugadores.

El entrenador de 51 años descartó conflictos con Sergio Peña tras realizarle indicaciones técnicas exigentes.

