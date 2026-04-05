Paolo Guerrero discutió con los hinchas de Universitario y agredió a un camarógrafo en el clásico

El primer superclásico del fútbol peruano en 2026 terminó con una alta tensión que trascendió lo deportivo. Tras el pitazo final en el Estadio Monumental, el ambiente se caldeó debido a los incidentes protagonizados por el capitán de Alianza Lima.

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Paolo Guerrero perdió el clásico

La derrota por 1-0 ante Universitario de Deportes caló hondo en la plantilla blanquiazul, especialmente en Paolo Guerrero. El delantero, quien no pudo concretar las ocasiones de gol, mostró su frustración de manera evidente ante la tribuna y la prensa.

GESTOS:



🔥Paolo Guerrero realizó gestos frente a la tribuna Occidente al finalizar el clásico, previamente empujó a un camarógrafo.



💁🏽‍♂️PG:"Yo.. 1, yo.. 1."



QUE SIGNIFICA?? algún título ganado con Alianza? Algún clásico ganado? Algún gol frente a Universitario? Que quiso decir? pic.twitter.com/kC5sPbbiqW — Son Opiniones, No Datos (@SonOpiniones_ND) April 5, 2026

Al término del encuentro, el atacante nacional se enfrascó en una fuerte discusión verbal con un sector de la hinchada crema. Los gritos y gestos desde las graderías provocaron que el “Depredador” respondiera antes de ingresar al túnel de vestuarios.

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Paolo Guerrero contra camarógrafo

Sin embargo, el momento más crítico ocurrió cuando Guerrero agredió a un camarógrafo que realizaba la cobertura a ras de cancha. El futbolista intentó apartar el equipo de trabajo de forma violenta, impidiendo que se registrara su salida del campo.

Paolo Guerrero, capitán de Alianza Lima. (Foto: Paloma Del Solar).

Este comportamiento ha generado una ola de críticas en redes sociales y programas deportivos locales. Diversos analistas señalan que la jerarquía del jugador no justifica reacciones que vulneren la integridad de los trabajadores de prensa.

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En lo futbolístico, Guerrero también encendió la polémica con sus declaraciones posteriores a la derrota. El delantero minimizó el triunfo de Universitario, asegurando que su rival solo propuso un juego basado en pelotazos y sin claridad técnica.

¿Sanción contra Paolo Guerrero?

La directiva de Universitario de Deportes evalúa solicitar una sanción de oficio ante la Comisión Disciplinaria de la FPF. Se espera que los informes del comisario del partido y las imágenes de la transmisión oficial aclaren la gravedad del altercado.

Por ahora, Alianza Lima no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación de su máximo referente. La noticia sigue en desarrollo mientras se aguardan posibles medidas correctivas contra el veterano delantero por sus acciones en el Monumental.

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