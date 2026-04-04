¡Con gol de Martín Pérez Guedes! Universitario venció 1-0 a Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026: resumen y goles

Se paralizó el territorio nacional. Por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron esta noche en el Estadio Monumental en una nueva edición del clásico del fútbol peruano y la victoria terminó siendo 1-0 a favor de los cremas, con lo cual ahora se acercan mucho más a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

En cuanto al trámite del partido, pudimos apreciar cómo se dio un inicio bastante movido cuando al minuto Luis Advíncula fue expulsado por una falta en contra de Jairo Concha. Tras una revisión del VAR, el árbitro se rectificó y no pasó nada. En el juego, tanto Universitario de Deportes como Alianza Lima dejaron mucho qué desear y el primer tiempo se iría 0-0.

Ya en el segundo tiempo, las emociones fueron más intensas cuando a los 52′ apareció Martín Pérez Guedes para anotar el 1-0 del clásico luego de un cabezazo al aprovechar un gran centro de Álex Valera. Luego, si bien se dieron algunas aproximaciones de por medio, no se dieron acciones concretas para un nuevo tanto y finalmente el clásico fue para Universitario de Deportes.

¡Revive el minuto a minuto del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima!