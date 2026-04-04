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¡Con gol de Martín Pérez Guedes! Universitario venció 1-0 a Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026: resumen y goles

Se disputó el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs. Alianza Lima en el Estadio Monumental y el triunfo fue para los merengues.

Jugadores de Universitario celebrando hoy ante Alianza Lima.
© Liga1 Te Apuesto.Jugadores de Universitario celebrando hoy ante Alianza Lima.

Se paralizó el territorio nacional. Por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron esta noche en el Estadio Monumental en una nueva edición del clásico del fútbol peruano y la victoria terminó siendo 1-0 a favor de los cremas, con lo cual ahora se acercan mucho más a los primeros lugares de la tabla de posiciones.

En cuanto al trámite del partido, pudimos apreciar cómo se dio un inicio bastante movido cuando al minuto Luis Advíncula fue expulsado por una falta en contra de Jairo Concha. Tras una revisión del VAR, el árbitro se rectificó y no pasó nada. En el juego, tanto Universitario de Deportes como Alianza Lima dejaron mucho qué desear y el primer tiempo se iría 0-0.

Ya en el segundo tiempo, las emociones fueron más intensas cuando a los 52′ apareció Martín Pérez Guedes para anotar el 1-0 del clásico luego de un cabezazo al aprovechar un gran centro de Álex Valera. Luego, si bien se dieron algunas aproximaciones de por medio, no se dieron acciones concretas para un nuevo tanto y finalmente el clásico fue para Universitario de Deportes.

¡Revive el minuto a minuto del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima!

90'+8 ¡Final del partido!

Con un golazo de Martín Pérez Guedes, Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano que se disputó en el Estadio Monumental.

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90'+4 ¡Tarjeta amarilla para Flores!

El atacante de Universitario fue amonestado por tirar el balón en un tiro libre a favor de Alianza Lima.

90'+3 ¡Gran llegada de Universitario!

Tras una buena jugada por parte de Silveira, fue Inga quien remató en área de Alianza Lima y apareció la figura del arquero Duarte para salvar a los suyos.

90' ¡Se añaden 7 minutos!

El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima se jugará hasta los 97' en el Estadio Monumental.

86' ¡Aproximación de Universitario!

Concha armó una buena jugada por medio sector y habilitó a Polo, pero el balón fue muy largo y la acción ofensiva no se pudo concretar con claridad.

84' ¡Cambio en Alianza Lima!

Salió Eryc Castillo - Ingresó Gaspar Gentile.

83' ¡Andy Polo lesionado!

El carrilero de Universitario disputó una acción con Vélez y quedó tendido en el campo de juego. Ingresó el cuerpo médico para atenderlo a la brevedad.

80' ¡Minutos finales del partido!

El clásico entre Universitario y Alianza Lima ingresa a su etapa final en el Estadio Monumental. Por ahora, el triunfo sigue siendo 1-0 a favor de los cremas gracias a un golazo de Martín Pérez Guedes.

78' ¡Cambio en Universitario!

Salieron José Carabalí y Álex Valera - Ingresaron César Inga y Sekou Gassama.

73' ¡Cambios en Alianza Lima!

Salen Luis Advíncula y Fernando Gaibor - Ingresan Luis Ramos y Cristian Carbajal.

72' ¡Cambios en Universitario!

Salen Lisandro Alzugaray y Jesús Castillo - Ingresan Edison Flores y Jorge Murrugarra.

69' ¡Llegada de Alianza Lima!

Castillo ganó en el uno a uno contra Silveira, mandó un centro muy pasado y luego Advíncula no pudo rematar en área de Universitario. Finalmente, el balón se perdió de la cancha.

65' ¡Tarjeta amarilla para Castillo!

El volante de Universitario fue amonestado por una durísima falta en contra de Cantero, quien ya lo había superado en velocidad.

Cambio en Universitario: Salió Martín Pérez Guedes - Ingresó Miguel Silveira.

61' ¡Cambio en Alianza Lima!

Salió Kevin Quevedo - Ingresó Alan Cantero.

56' ¡Se la perdió Alianza Lima!

Tras una gran jugada de Vélez, apareció Quevedo en velocidad y no pudo rematar con claridad ante una buena obstrucción por parte de Di Benedetto. Tranquilamente pudo ser el empate del partido.

52' ¡Goooooooooooool de Universitario!

Martín Pérez Guedes anota el 1-0 del clásico luego de un estupendo cabezazo en área de Alianza Lima al aprovechar un gran centro por parte de Álex Valera.

49' ¡Un clásico de estudio!

En este inicio del segundo tiempo, aún no se dan acciones de peligro entre Universitario vs. Alianza Lima y el marcador se mantiene sin goles.

45' ¡Empezó el segundo tiempo!

Universitario y Alianza Lima disputan la etapa final del clásico del fútbol peruano. Por ahora, el duelo está igualado sin goles.

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45'+4 ¡Final del primer tiempo!

Universitario y Alianza Lima empatan sin goles al término del primer tiempo en el Estadio Monumental. Nos vamos al descanso y volvemos en 15'.

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45' ¡Se añaden 3 minutos!

El primer tiempo entre Universitario vs. Alianza Lima se jugará hasta los 48' en el Estadio Monumental.

Tarjeta amarilla para Guerrero por una dura falta en contra de Castillo.

43' ¡Aproximación de Universitario!

Tras un centro de Pérez Guedes vía tiro libre, el balón terminó en manos de Duarte y no hubo mayor peligro en área de Alianza Lima.

40' ¡Intento de Alianza Lima!

Castillo intentó una combinación con Quevedo, pero no fueron precisos en la acción y finalmente fue el arquero Vargas quien se quedó con el balón.

Tarjeta amarilla para Riveros por una dura falta en contra de Guerrero.

35' ¡Minutos finales del primer tiempo!

El clásico entre Universitario vs. Alianza Lima sigue igualado sin goles en el tramo final del primer tiempo en el Estadio Monumental.

34' ¡Gran remate de Paolo Guerrero!

El 'Depredador' intentó un disparo vía tiro libre y estuvo a punto de abrir el marcador ya que el balón pegó en el palo.

29' ¡Buen intento de Alianza Lima!

Vélez quiso filtrar un pase en cortada hacia Quevedo, pero el balón fue un poco largo y finalmente el arquero Vargas se quedó con el esférico sin problemas.

25' ¡Aproximación de Universitario!

Concha intentó un pase hacia Polo, pero no fue preciso y el balón se perdió de la cancha cuando pudo darse una acción importante en ofensiva.

20' ¡Tarjeta amarilla para Garcés!

El defensor central de Alianza Lima fue amonestado por una dura falta en contra de Carabalí, quien estaba a punto de superarlo en el sector izquierdo.

17' ¡Gran llegada de Alianza Lima!

Tras un buen pase en cortada por parte de Vélez, apareció Quevedo para rematar en área de Universitario y el arquero Vargas salvó muy bien a los suyos.

16' ¡Disparo de Alzugaray!

Tras un buen centro por parte de Carabalí, fue Alzugaray quien buscó un espacio libre para conectar un buen remate que finalmente se perdería por encima del arco defendido por Duarte.

12' ¡Buena llegada de Universitario!

Riveros mandó un buen pase largo hacia un Polo que estuvo a punto de conectar el balón ante la salida de Duarte que atrapó el balón evitando un posible peligro.

9' ¡Clásico trabado!

Todavía no hay acciones precisas de juego ni en Universitario ni en Alianza Lima, así que el partido recién se viene acomodando en los primeros minutos.

4' ¡Decisión final del árbitro!

Jordi Espinoza, árbitro del partido, optó por cambiar su decisión y finalmente solo mostró tarjeta amarilla a Luis Advíncula por falta a Jairo Concha.

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3' ¡Revisión en el VAR!

El árbitro del partido asiste a las pantallas del VAR para verificar y confirmar la decisión de expulsión a Luis Advíncula.

2' ¡Tarjeta roja en Alianza Lima!

Luis Advíncula fue expulsado del partido luego de una agresión en contra de Jairo Concha. Increíble, pero cierto.

1' ¡Empezó el partido!

Universitario y Alianza Lima disputan el primer tiempo de una nueva edición del clásico del fútbol peruano en el Estadio Monumental.

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¡Los equipos salen a la cancha!

Los jugadores titulares de Universitario y Alianza Lima pisan el gramado de juego del Estadio Monumental a instantes de que empiece el partido.

¡Calentamiento de Alianza Lima!

Alianza Lima culmina con sus trabajos precompetitivos a minutos del inicio del partido en el Estadio Monumental.

¡La hinchada crema presente!

Los aficionados de Universitario dicen presente en el Estadio Monumental para darle un apoyo incondicional al actual tricampeón del fútbol peruano.

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¡La palabra de Pablo Guede!

El entrenador de Alianza Lima habló en la previa del clásico y señaló que esta clase de encuentros se viven de manera muy diferente a los demás.

¡Calentamiento de Universitario!

El plantel de Universitario salió al campo de juego para realizar los respectivos trabajos precompetitivos a minutos del clásico ante Alianza Lima.

¡Alineación titular de Alianza Lima!

Pablo Guede dispuso el siguiente equipo titular para visitar a Universitario en el Estadio Monumental: Alejandro Duarte, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

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¡Alineación titular de Universitario!

Javier Rabanal alistó el siguiente equipo titular para enfrentar a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano: Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Lisandro Alzugaray y Álex Valera.

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¡Llegada de Alianza Lima!

La delegación de Alianza Lima llegó a las inmediaciones del Estadio Monumental y Pablo Guede sorprendió al tener una camiseta blanquiazul en la mano.

¡Llegada de Universitario!

La delegación de Universitario dice presente en el Estadio Monumental a pocos del inicio del partido ante Alianza Lima.

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¡Casa llena!

Universitario anunció que se vendieron todas las entradas para el clásico de esta noche ante Alianza Lima en el Estadio Monumental.

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¡Los convocados de Alianza Lima!

Pablo Guede contará con los siguientes protagonistas para visitar esta noche a Universitario.

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¡Los convocados de Universitario!

Javier Rabanal dispondrá de los siguientes jugadores para el clásico de esta noche ante Alianza Lima.

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¡Bienvenidos a la cobertura del clásico entre Universitario vs. Alianza!

Universitario y Alianza Lima disputan una nueva edición del clásico del fútbol peruano. A continuación, sigue el minuto a minuto del encuentro.

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Renato Pérez
Renato Pérez
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