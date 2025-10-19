Gorosito mete 5 cambios: la alineación que prepara en Alianza Lima para visitar a Sport Huancayo

Alianza Lima piensa en el partido de este lunes 20 de octubre ante Sport Huancayo en la altura. Néstor Gorosito, por lo visto en las prácticas durante las últimas horas, prepara algunos cambios con respecto al equipo que ganó en Matute a Sport Boys en la fecha anterior del Torneo Clausura 2025.
El triunfo de Alianza Lima ante Sport Boys no parece haber dejado del todo conforme a Néstor Gorosito. Por lo menos, se especulan con tres cambios para el partido en el Estadio Huancayo, a poco más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Néstor Gorosito piensa 5 cambios en Alianza Lima
Entre los jugadores que podrían ganarse un lugar en los Blanquiazules para el duelo en Huancayo destacan Pablo Ceppelini, Gaspar Gentile, Alessandro Burlamaqui, según informó el periodista Gerson Cuba. Ingresarían por Sergio Peña, Kevin Quevedo y Fernando Gaibor, respectivamente.
Quevedo no forma parte de la convocatoria de Alianza Lima para el viaje a Huancayo, según informó el club. Esto se debe a la conmoción cerebral que sufrió ante Sport Boys hace algunos días. Por eso ingresaría Gaspar Gentile, en una nueva oportunidad en el ataque.
En tanto, las salidas de Sergio Peña y Fernando Gaibor responden a ciertos rendimientos bajos. En el caso de Peña, ha sido duramente criticado por el hincha blanquiazul durante los últimos partidos. Ahí es cuando Ceppelini se gana un lugar.
La sorpresa, entre los cambios de Gorosito, pasa por el ingreso de Burlamaqui por Gaibor. El joven español-peruano se recuperó de una dolencia y vuelve a la convocatoria para meterse en lugar de un Gaibor, que sorprende su salida, sobre todo por tratarse de un partido en la altura.
Por último, Guillermo Viscarra y Hernán Barcos, ausentes obligados ante Boys, volverían al once titular en lugar de Ángelo Campos y Paolo Guerrero, respectivamente.
La alineación de Alianza Lima para enfrentar a Sport Huancayo
Con los cambios mencionados y con algunos nombres consolidados, la alineación que piensa Néstor Gorosito para visitar a Sport Huancayo tendría a Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Hernán Barcos.
El banco de suplentes de Alianza Lima tendría a Ángelo Campos, Marco Huamán, Gianfranco Chávez, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Piero Cari, Matías Succar y Paolo Guerrero.
Convocados de Alianza Lima ante Huancayo (X @ClubALoficial).
De esta forma, además de la ausencia de Kevin Quevedo, tampoco serían tenidos en cuenta Ángel de la Cruz, Ricardo Lagos y Jean Pierre Archimbaud. Cabe recordar que Pablo Lavandeira sigue de baja por lesión.