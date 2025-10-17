Conmoción en Alianza: Nuevo parte médico revela cómo evoluciona Kevin Quevedo tras desmayo ante Boys

Un gran susto se vivió en los primeros minutos del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Sucediendo todo en los instantes iniciales, Kevin Quevedo buscó el balón por la vía aérea, recibió un golpe, cayó al césped y se desmayó. Siendo cambiado y retirado en ambulancia hacia una clínica local, el extremo pasó la noche bajo supervisión y ahora llegó la actualización sobre su salud.

La información la brindó Diego Penny, panelista del programa deportivo ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes. Dando un mensaje de tranquilidad para el hincha de Alianza Lima, el ex portero aseguró que Kevin Quevedo se viene recuperando de manera favorable.

“Se va a quedar en la clínica por precaución. Está recuperado y ya está bien. En horas de la mañana le sacarán una prueba médica para darle de alta. Pero lo importante es que está bien”, aseguró Diego Penny en declaraciones para ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes.

Esta noticia no hace más que confirmar que la salud de Kevin Quevedo está en recuperación tras el desmayo sufrido en el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Lo más probable es que en las próximas horas el equipo íntimo brinde más detalles de lo sucedido.

¿Qué pasó con Kevin Quevedo en el Alianza vs. Boys?

Kevin Quevedo sufrió un golpe en los primeros minutos del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Saliendo en camilla de l cancha para posteriormente tomar una ambulancia hacia la clínica, el extremo pasó la noche bajo supervisión médica.

Los últimos reportes oficiales indican que Kevin Quevedo se recuperó satisfactoriamente del desmayo que sufrió en el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys.

Kevin Quevedo se desmayó en el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto gana Kevin Quevedo?

Kevin Quevedo gana 40 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil dólares.

¿Hasta cuándo Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima?

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Renovando en mayo del 2025, el extremo busca consolidarse para luego ser vendido al extranjero.

