Néstor Gorosito, cerca de su primer refuerzo para 2026 en Alianza Lima: reemplazará a un borrado

En Alianza Lima no se duermen y ya están pensando en los próximos fichajes para la temporada 2026. El cuadro ‘blanquiazul’ se quedó este año muy lejos de la pelea por el título de la Liga 1, por eso saben que la siguiente campaña es clave para volver a ser protagonista. Pero claro, para lograr estar entre los mejores es importante hacer fichajes clave.

Uno de los puestos que queda sin suplente es el de lateral por la izquierda. Ricardo Lagos será una de las bajas pensando en el nuevo plantel para el próximo año. El defensor de 29 años esta campaña no ha sido considerado por Néstor Gorosito, quien ha preferido en la mayoría de partidos a Miguel Trauco como titular.

Ricardo Lagos celebrando (Foto: Andina).

La periodista Ana Lucía Rodríguez confesó que el popular ‘Richi’ está de salida para la temporada que viene. “De los nacionales, Ricardo Lagos no seguirá y a Matías (Succar) lo pueden prestar. A Miguel Trauco le están buscando competencia, porque se va ‘Richi’”, dijo en L1 Radio.

¿Quién va a reemplazar a Ricardo Lagos?

Según el periodista Michael Xavier, el jugador que llegaría a Alianza Lima para reemplazar a Ricardo Lagos es Orlando Núñez. Lateral que viene disputando la Liga 1 2025 con el conjunto de Deportivo Garcilaso. Vendría con la intensión de poder pelear el puesto de titular con Miguel Trauco.

“Orlando Núñez , lateral de Deportivo Garcilaso tiene conversaciones avanzadas con Alianza Lima para que llegue el próximo año .. Richi Lagos no seguiría en el club la próxima temporada“, expuso en sus redes sociales.

El nacido en Chiclayo ha sido titular indiscutible esta temporada en ‘El Vendaval Celeste’. Carlos Bustos desde que llegó al cuadro cusqueño, lo viene usando como titular por la banda izquierda. Aunque en estas últimas jornadas también lo ha usado como interior por el sector zurdo en algunos encuentros.

En total, esta temporada Orlando Núñez ha logrado disputar 32 partidos, no ha hecho goles, pero ha dado 2 asistencias en 2755 minutos. Por lo que llegaría con buen ritmo el lateral de 25 años a La Victoria de completarse el fichaje.

El adiós de Ricardo Lagos en Alianza Lima

Ricardo Lagos llegó a Alianza Lima en el año 2021 después de quedar libre de Carlos A. Mannucci. Con los ‘blanquiazules’ logró alzar un total de 2 títulos, en el 2021 y 2022. En los últimos 2 años no ha logrado ganarse el puesto de titular, teniendo que ver la mayoría de partidos desde el banco de suplente.

En total son 138 los partidos que ha logrado disputar ‘Richi’ con los ‘blanquiazules’, aparte ha hecho 7 goles y ha dado 7 asistencias en 10460 minutos. Números que no son tan buenos como se podría esperar, en el cuadro de Mannucci logró en 84 partidos, 17 tantos y 8 pases gol en 6523 minutos.

Ricardo Lagos llegó a Alianza Lima en el 2021 (Foto: Alianza Lima).

Actualmente su valor de mercado está en caída libre, siendo de 400 mil euros según Transfermarkt. Una cifra que podría seguir bajando por el poco tiempo de juego que tiene en la temporada. En su mejor momento con los ‘íntimos’ llegó hasta los 600 mil euros en el 2021.

