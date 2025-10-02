Alianza Lima hizo oficial la renovación de Eryc Castillo: Los detalles del nuevo millonario contrato

Alianza Lima terminó con el sueño del resto de los clubes de la Liga 1. Si bien tenía a Eryc Castillo hasta diciembre del 2025, y algunos equipos habían preguntado por el extremo tanto a nivel nacional como internacional, los íntimos le pusieron candado y le renovaron.

Circulando la noticia desde hace unas semanas, el mismo Eryc Castillo reveló que estaba cerca de renovar con Alianza Lima, pero faltaban detalles por afinar. En ese sentido, todo hace indicar que esas piezas se ajustaron y ahora el extremo extenderá su estadía en Matute.

Así lo reveló la cuenta oficial de Alianza Lima en redes sociales. Colocando una imagen de Eryc Castillo con rostro de ‘Culebra’, el cuadro íntimo confirmó la extensión de contrato hasta diciembre del 2028.

De esta manera, el extremo se quedará en Matute por tres temporadas más. Esto quiere decir que su renovación está atada a una mejoría de sueldo que, por los tres años que seguirá, supera largamente el millón de dólares.

Alianza hizo oficial la renovación de Castillo. (Foto: Alianza Lima)

Los detalles del nuevo contrato de Eryc Castillo con Alianza Lima

Eryc Castillo tiene un nuevo contrato con Alianza Lima. Si bien el extremo firmó primero hasta diciembre del 2025, sus buenas actuaciones, y el interés de otros clubes de la Liga 1 como del exterior, hicieron que extienda su estadía en La Victoria.

De esta forma se reveló que su nuevo sueldo será de 40 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Además, al ser por tres temporadas, si el extremo cumple todo su vínculo se habrá llevado 1 millón 440 mil dólares.

¿Cuánto gana Eryc Castillo?

Eryc Castillo aumentó su sueldo luego de renovar con Alianza Lima y ahora gana 40 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva un monto de 480 mil dólares.

¿Hasta cuándo Eryc Castillo tiene contrato con Alianza Lima?

Eryc Castillo renovó con Alianza Lima y ahora su nuevo contrato es hasta diciembre del 2028. Si bien su primer vínculo era hasta diciembre del 2025, desde la directiva íntima le dieron la confianza para que siga por tres temporadas más.

