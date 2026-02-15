¿Sigue Pablo Guede? Fernando Cabada aclaró la posición de Alianza Lima: “Tiene un mes”

Fernando Cabada, integrante de la directiva de Alianza Lima, dio a conocer la posición institucional del club con respecto al futuro del entrenador Pablo Guede, esto en medio de los cuestionamientos por los recientes resultados del equipo.

Destacó mejora física en Alianza Lima

El directivo del cuadro ‘íntimo’ tomó la palabra tras la igualdad frente a Alianza Atlético. Durante su intervención, fue consultado por el desempeño del equipo y sostuvo que, a diferencia de la temporada pasada, el plantel evidencia un avance significativo en el aspecto físico.

“Yo confío en el trabajo que se está realizando, no es algo poético. Este equipo ha sido golpeado fuertemente y está saliendo adelante. Si me fijo en indicadores como la velocidad de los jugadores medida por GPS, hemos mejorado cerca de un 15% a 20%. Se viene trabajando bien en lo físico y técnico”, explicó en primera instancia durante una entrevista con ‘El Comercio’.

¿Qué dijo sobre el futuro de Pablo Guede?

Posterior a ello, dio a conocer lo que se ha conversado en la interna de Alianza Lima sobre la posibilidad de modificar el comando técnico apenas habiendo iniciado la temporada.

Ante ello, el directivo ratificó el respaldo absoluto a Pablo Guede y remarcó que la nueva estructura del equipo apenas lleva un mes en funcionamiento, por lo que consideró necesario darle tiempo para que se reflejen los resultados.

“Tenemos un director técnico muy bueno y una gran plantilla. Este nuevo planteamiento tiene apenas un mes; hay que dar espacio para que siga avanzando”, sentenció.

Pablo Guede.

