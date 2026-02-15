Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

¿Sigue Pablo Guede? Fernando Cabada aclaró la posición de Alianza Lima: “Tiene un mes”

El directivo del cuadro 'íntimo' no se guardó nada y habló sobre el futuro del estratega argentino. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Fernando Cabada dio su postura sobre futuro de Pablo Guede
© Composición Bolavip PerúFernando Cabada dio su postura sobre futuro de Pablo Guede

Fernando Cabada, integrante de la directiva de Alianza Lima, dio a conocer la posición institucional del club con respecto al futuro del entrenador Pablo Guede, esto en medio de los cuestionamientos por los recientes resultados del equipo.

Publicidad

Destacó mejora física en Alianza Lima

El directivo del cuadro ‘íntimo’ tomó la palabra tras la igualdad frente a Alianza Atlético. Durante su intervención, fue consultado por el desempeño del equipo y sostuvo que, a diferencia de la temporada pasada, el plantel evidencia un avance significativo en el aspecto físico.

Yo confío en el trabajo que se está realizando, no es algo poético. Este equipo ha sido golpeado fuertemente y está saliendo adelante. Si me fijo en indicadores como la velocidad de los jugadores medida por GPS, hemos mejorado cerca de un 15% a 20%. Se viene trabajando bien en lo físico y técnico”, explicó en primera instancia durante una entrevista con ‘El Comercio’.

¿Qué dijo sobre el futuro de Pablo Guede?

Posterior a ello, dio a conocer lo que se ha conversado en la interna de Alianza Lima sobre la posibilidad de modificar el comando técnico apenas habiendo iniciado la temporada.

Publicidad

Ante ello, el directivo ratificó el respaldo absoluto a Pablo Guede y remarcó que la nueva estructura del equipo apenas lleva un mes en funcionamiento, por lo que consideró necesario darle tiempo para que se reflejen los resultados.

Alianza Lima tiene al entrenador que suplantaría a Pablo Guede si termina siendo botado pronto

ver también

Alianza Lima tiene al entrenador que suplantaría a Pablo Guede si termina siendo botado pronto

Tenemos un director técnico muy bueno y una gran plantilla. Este nuevo planteamiento tiene apenas un mes; hay que dar espacio para que siga avanzando”, sentenció.

Pablo Guede.

Pablo Guede.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • El directivo Fernando Cabada ratificó el respaldo absoluto al entrenador Pablo Guede en Alianza Lima.
  • El plantel de Alianza Lima registró una mejora física de entre 15% y 20% según mediciones GPS.
  • La actual directiva sostiene que el nuevo planteamiento de Pablo Guede tiene apenas un mes de funcionamiento.
Publicidad
Nicole Cueva
Nicole Cueva
Lee también
Alianza Lima tiene al entrenador que suplantaría a Pablo Guede si termina siendo botado
Alianza Lima

Alianza Lima tiene al entrenador que suplantaría a Pablo Guede si termina siendo botado

Mr. Peet reveló cuál podría ser el drástico futuro de Pablo Guede en Alianza Lima
Alianza Lima

Mr. Peet reveló cuál podría ser el drástico futuro de Pablo Guede en Alianza Lima

Pablo Guede explicó por qué le gritó a Federico Girotti y si renunciará tras el fracaso
Alianza Lima

Pablo Guede explicó por qué le gritó a Federico Girotti y si renunciará tras el fracaso

Es titular en grande de Europa, nació en Suecia y podría jugar por la Selección Peruana
Selección Peruana

Es titular en grande de Europa, nació en Suecia y podría jugar por la Selección Peruana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo