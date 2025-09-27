Tras la eliminación de Copa Sudamericana, los 3 refuerzos que pidió Mr. Peet para Alianza Lima en 2026

Alianza Lima ha tenido una temporada a nivel internacional impresionante comparada a años anteriores. Siendo el club peruano que más logró jugar a lo largo de este 2025. Pero ahora la idea sería mejorar lo hecho en esta campaña, por esa razón se está buscando un nuevo comienzo para el siguiente año. Y los refuerzos son vitales para poder mejorar la situación del club.

El famoso periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet dio a conocer los puestos que el cuadro ‘blanquiazul’ necesita reforzar. Esto es una opinión de su parte, pues considera que ya tienen una base sólida, pero hay algunas zonas de la cancha que se necesita reforzar para la siguiente campaña 2026.

En su programa de Youtube ‘Madrugol’, explicó las zonas que son vitales para poder tener un equipo más competitivo. La búsqueda de un central más va a ser muy importante, este año sufrieron y tener 4 jugadores en el puesto sería lo mejor. Luego hablamos de un extremo más, que pueda generar peligro y por último, un delantero extranjero.

No se sabe si Paolo Guerrero y Hernán Barcos terminen quedándose en el club, eso es un misterio por lo pronto. Pero lo que si se sabe es que, aparte de ellos, se tiene que tener un goleador que pueda estar por encima de jugadores que ya tienen 40 años. Como no hay jugadores de ese vuelo nacionales, tienen que buscar en el plano internacional para tener un mejor rendimiento.

Alianza Lima con dinero para mejorar el plantel

Uno de los puntos que habló Mr. Peet que tiene Alianza Lima a su favor, es la gran campaña que hizo este año. Esto le ha proporcionado una gran suma de dinero a lo largo de su participación en torneos internacionales. Tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana siempre se vio un lleno total en el estadio de Matute.

Por ese motivo, puede ser una campaña histórica económicamente hablando. Así que se podría esperar que se de una inversión fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que su clásico rival, Universitario de Deportes le ha sacado una ventaja grande a nivel local. Siendo Bicampeón nacional y este año también volviendo a ser protagonista.

Algo que se necesita saber en Alianza Lima es la permanencia o salida de Néstor Gorosito, pues va a ser un pilar fuerte para que se conozca lo que viene para el próximo año. Si se mantiene el ‘Pipo’, tendrá que trabajar de la mano de Franco Navarro para poder mejorar el equipo. Veremos si son en las zonas que justo pidió el periodista deportivo o en otras áreas buscará los refuerzos.

