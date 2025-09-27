¿Paolo Guerrero o Hernán Barcos? El consejo de Diego Rebagliati para la elección de Néstor Gorosito: “El equipo juega mejor con…”

Todavía no termina la temporada 2025 y Alianza Lima se mantiene con la idea de pelear hasta último momento la posibilidad de conseguir el título nacional. Si bien no es sencilla la tarea y deberán escalar en la tabla de posiciones, también hay aspectos y análisis que podrían ir haciéndose de cara a la temporada 2026 ahora que se sabe que Néstor Gorosito se mantendrá como director técnico. ¿Será que solamente podrá elegir a uno entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos?

Y es que para nadie es ninguna novedad de que los goleadores de Alianza Lima atraviesan el último tramo de sus carreras deportivas ya que con 41 años de edad han evidenciando algunas lesiones o dolencias que a veces los alejan de sus mejores niveles. A raíz de esta situación, y de una mejora continua claramente en lo que respecta al funcionamiento del equipo como tal, fue Diego Rebagliati quien evalúo el panorama y le dio una especie de consejo a Néstor Gorosito.

El reconocido comentarista deportivo no dudó en aclarar que cuando Paolo Guerrero está al 100% en condiciones físicas y futbolísticas es de mucho mejor provecho para lo que pretende Alianza Lima como plan de juego, así que lo ideal sería que Néstor Gorosito pueda tomar una elección entre ambos experimentados delanteros pensando en la temporada 2026 cuando tengan mayores objetivos y retos por conseguir.

La revelación de Diego Rebagliati sobre la elección entre Paolo Guerrero y Hernán Barcos

“Para mí, Alianza Lima tiene que quedarse con uno de los dos, no se puede quedar con ambos. Son líderes. Cuando Paolo Guerrero ha sido titular en la Copa Libertadores lo ha hecho espectacular. Para mí, el equipo juega mejor con Paolo que con Hernán Barcos“; comentó en primera instancia Diego Rebagliati durante la más reciente edición del programa ‘Al Ángulo‘ respecto al futuro que podrían tener ambos goleadores en el barrio de Matute.

En cuanto a la dificultad de la elección, claramente todos coincidimos en que de ninguna manera sería un panorama sencillo para Alianza Lima. “Es una decisión dura, pero solo uno se puede quedar porque ningún ‘9’ serio de verdad va a venir a competir contra dos leyendas del club. Tener dos delanteros de 42 años es muy complicado. Si tuvieran siete años menos, se quedaban los dos. Son unos fenómenos y no es fácil rendir a esa edad”; finalizó el comentarista deportivo.

¿Qué decisión tomaría Néstor Gorosito sobre el futuro de Paolo Guerrero y Hernán Barcos?

Teniendo en cuenta que tanto Paolo Guerrero como Hernán Barcos terminan contrato con Alianza Lima al final de la presente temporada 2025, todavía no se sabe con exactitud cuál es la determinación que vayan a tomar al estar a puertas incluso de cumplir 42 años de edad. Es más, tampoco se conoce cuál podría ser la elección de un Néstor Gorosito que muy probablemente espera el término de la campaña para conversar con cada uno de ellos y escuchar sus decisiones de carrera, con lo cual recién ahí estaría preparado para declarar al respecto.

