Mr. Peet elogió a Chile y explicó qué lo diferencia de Perú: “Todos saben la joya que es Arturo Vidal…”

La reciente eliminación de Alianza Lima a manos de la Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 dejó un sabor amargo para el fútbol peruano.

Tras el empate 0-0 en la ida jugada en Lima y la derrota 2-1 en Santiago, las críticas no tardaron en llegar. Sin embargo, uno de los análisis más llamativos fue el de Peter Arévalo, quien aprovechó el contexto para resaltar las diferencias entre el fútbol chileno y el peruano, especialmente en cuanto al mercado de jugadores.

“El jugador chileno tiene continuidad en las grandes ligas”

En conversación con sus seguidores, el popular ‘Mr. Peet’ no dudó en señalar que una de las grandes ventajas del fútbol chileno es la continuidad que tienen sus futbolistas en las ligas más importantes del mundo, lo que les da prestigio y valor de mercado. Esto, según él, marca una diferencia clara con respecto al jugador peruano.

Publicidad

Publicidad

“Miran más el mercado chileno por la continuidad que tiene el jugador chileno en las ligas más importantes del mundo. Son varios los que se mantienen por muchos años jugando en las grandes ligas”, señaló el comunicador.

Asimismo, se refirió al caso de Arturo Vidal, una de las figuras de de la ‘Generación Dorada’ de Chile, que a pesar de haber sido cuestionado por muchos en los últimos años, dejó una huella imborrable en Europa.

“Hoy todos critican a Arturo Vidal, pero su recorrido en el fútbol europeo es brillante. Su carrera es brillante y eso ha hecho que haya un legado a la hora de contratar a un jugador chileno”, agregó.

Publicidad

Publicidad

Arturo Vidal en la Selección Chilena (Getty Images).

“El resto son tipos muy profesionales”

Mr. Peet no se centró únicamente en Vidal. También mencionó a otros futbolistas como Alexis Sánchez, Erick Pulgar y Claudio Bravo, cuyas trayectorias en el extranjero han fortalecido la imagen del jugador chileno a nivel global.

“Por ejemplo, la carrera de Alexis Sánchez también ha sido tremenda; lo que hace o lo que hizo Pulgar igual. Claudio Bravo en España. Eso te da un valor de mercado”, explicó.

Publicidad

Publicidad

Y cerró su reflexión destacando el profesionalismo que caracteriza al futbolista chileno: “Todos saben la joya que es Arturo Vidal, pero el resto son tipos muy profesionales”.

ver también Pedro Aquino dejó firme mensaje tras ser expuesto por Néstor Gorosito