Alianza Lima

Paolo Guerrero sufrió contratiempo y no jugó ante Unión: la decisión que tomó Pablo Guede para el ‘9’

Alianza Lima define su alineación titular para jugar ante Unión de Santa Fe. Paolo Guerrero es baja y Pablo Guede definió quién lo reemplaza.

Por Hugo Avalos

Pablo Guede define el once sin Paolo Guerrero.
© Getty ImagesPablo Guede define el once sin Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero no juega ante Unión de Santa Fe convirtiéndose en una baja sensible para Pablo Guede. Una molestia muscular provocó que el ‘Depredador’ no esté al 100 por ciento, por lo que no será arriesgado para este partido amistoso de Alianza Lima por la Serie Río de la Plata. Su reemplazo será Federico Girotti.

Alianza Lima juega este miércoles ante Unión de Santa Fe su segundo partido de este 2026, correspondiente a la Serie Río de la Plata. Tras la derrota 2-1 ante Independiente, busca la recuperación y seguir probando de cara al inicio de la temporada a fines de mes.

Paolo Guerrero apuntaba a ser titular en el duelo ante Unión, pero según informó el periodista Gerson Cuba, una molestia muscular lo deja fuera. Por eso, la decisión de Pablo Guede fue la de reemplazarlo con Federico Girotti, quien le gana la pulseada a Luis Ramos.

Federico Girotti en Alianza Lima.

Federico Girotti en Alianza Lima (Gemini IA).

Pablo Guede elige a Federico Girotti por sobre Luis Ramos

Federico Girotti fue el elegido por Pablo Guede para ser el único centrodelantero en esta alineación titular de Alianza Lima. Ante la molestia de Paolo Guerrero, se eligió al argentino por encima de un Luis Ramos, que tuvo algunos problemas físicos hace algunos días y, por eso, tampoco estará ante Unión.

¿Juega Luis Advíncula? Alineaciones titulares para Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe por la Serie Río de la Plata

El exdelantero de Talleres supo jugar como titular ante Independiente, aunque lo hizo más como un extremo por la derecha y no se lo vio cómodo. Ahora, tendrá la oportunidad de hacerlo en el centro del ataque mientras Geray Motta y Alan Cantero estarían por las bandas.

Pedro Aquino, la otra baja en Alianza Lima

Así como Paolo Guerrero, otro jugador que fue titular ante Independiente será baja ante Unión. Es el caso de Pedro Aquino. Según informó la periodista Fernanda Huapaya, la ‘Roca’ también padece algunas molestias físicas y por eso no fue arriesgado ante el ‘Tatengue’ este miércoles.

La alineación titular de Alianza Lima ante Unión

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco; Gianfranco Chávez, Piero Cari, Sergio Peña; Alan Cantero, Geray Motta y Federico Girotti es la alineación titular confirmada de Pablo Guede en Alianza Lima para jugar ante Unión.

Datos claves

  • Paolo Guerrero queda fuera del partido ante Unión por una molestia muscular.
  • Federico Girotti reemplaza a Guerrero como centrodelantero titular de Alianza Lima.
  • Pedro Aquino es baja confirmada junto a Guerrero para el duelo del miércoles.
hugo avalos
Hugo Avalos
