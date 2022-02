¿Aburrido? Estabas. Después de una Fecha FIFA que arrancó el 2022 con los ritmos acelerados para el fútbol peruano y dejó a la Selección Peruana a las puertas de jugar una nueva Copa del Mundo, este viernes arrancará una nueva edición de la Liga 1 2022. Sí, finalmente sí inciará.

Para este viernes 4 de febrero, están programados César Vallejo vs. Cienciano, UTC Cajamarca vs. Sport Boys y Alianza Lima vs. Atlético Grau. Este último, ha sido el que más polémica ha generado ya que las nuevas reglamentaciones, pese a la excepción en Perú-Ecuador por las Eliminatorias CONMEBOL a Qatar 2022, solicitan el aforo limitado para el público.

A casi un día del partido, la dirigencia blanquiazul había pedido la postergación de su debut en la Liga 1. Finalmente, la decisión que recayó en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no fue aceptada y el vigente campeón del fútbol peruano deberá jugar con su público en la primera jornada.

Este viernes, para comenzar el día, Alianza Lima, Universitario de Deportes, Melgar, Sporting Cristal y Cienciano se pusieron los chimpunes y emitieron un contundente y largo comunicado de prensa contra la Liga de Fútbol Profesional (LFP): "Lejos de favorecer a los clubes y brindar condiciones apropiadas para su crecimiento, la LFP ha elaborado un reglameneto que limita la capacidad de los clubes para explotar sus distintos activos, obligándonos a cumplir una serie de compromisos comerciales con la propia LFP y con los auspiciadores de la LFP, bajo amenaza de multa en caso de incumplimiento".

El comunicado completo de los clubes

Los clubes que suscriben el presente comunicado expresan su desacuerdo con varios artículos del Reglamento de la Liga 1 2022, aprobado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el mismo que vulnera los derechos comerciales de las instituciones participantes y pone en riesgo su independencia y desarrollo económico en medio de la difícil situación que afronta el sector a causa de la pandemia de la COVID -19.

Lejos de favorecer a los clubes y brindar condiciones apropiadas para su crecimiento, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha elaborado un reglamento que limita la capacidad de los clubes para explotar sus distintos activos, obligándolos a cumplir una serie de compromisos comerciales con la propia LFP y con los auspiciadores de la LFP, bajo amenaza de multa en caso de incumplimiento.

Si bien la LFP se encargó de organizar los campeonatos de 2020 y 2021, aquella fue una situación excepcional motivada por la pandemia y que dio lugar a torneos atípicos desarrollados íntegramente en Lima y sin público en las tribunas. Este año el campeonato volverá a ser descentralizado y cada club será responsable de financiar de manera total su participación en el mismo. Los clubes, como organizadores del espectáculo, son propietarios de los derechos comerciales que emanan de los partidos y no están obligados a entregar beneficios a terceros con los que no tienen ninguna relación de índole comercial, salvo que exista alguna contraprestación de por medio.

En este orden de ideas, la LFP no le paga dinero alguno a los clubes por participar de la

competencia, como sí sucede en los torneos internacionales, ni tampoco les ofrece beneficios económicos por el uso de sus activos. Los clubes firmantes creemos que este reglamento aleja a los patrocinadores potenciales de los clubes y convierte a la LFP en un competidor de estos, algo incomprensible si se tiene en cuenta que los equipos de primera división necesitan recursos para solventar los altos costos de las planillas y hacer frente a un sinnúmero de obligaciones; tales como, invertir en el desarrollo de las divisiones menores

Entre los muchos sinsentidos del reglamento figuran; por ejemplo, la obligación de entregar, de forma gratuita, una excesiva cantidad de entradas por partido a la LFP, a sus auspiciadores y a las Ligas Departamentales de la FPF; así como, ceder espacios publicitarios en los estadios a los patrocinadores de la Liga 1 2022, aun cuando estos puedan ser competencia de los propios patrocinadores de los clubes, los cuales sí dejan ingresos económicos en favor de las instituciones deportivas.

Para mayores detalles, los suscribientes nos oponemos a diversos puntos relativos a los artículos 389, 40%, 63%, 73%, 74*, 81*, 85%, 87%, 155%, 160%, 161, 162%, 163* y 164? del Reglamento de la Liga 1 2022. Consideramos que el documento elaborado por la LFP es lesivo a nuestras instituciones porque atenta contra la buena fe comercial (competencia desleal) y representa una imposición que, por el bien del fútbol profesional peruano, debe ser corregida de inmediato.