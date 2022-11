Como referente y uno de los puntos más altos dentro del grupo, tiene que marcar el camino para seguir mejorando. Alianza Lima poco a poco deja de lado lo que está siendo la alegría por ser bicampeón nacional de la Liga 1. Y Ángelo Campos ejerce de esa función, en las diversas entrevistas que entrega a los medios de comunicación.

El Mono Campos, como se le conoce en el ambiente local, charló con TV PERU DEPORTES y contó detalles sobre lo que será el reto de competir nuevamente en la Copa Libertadores. Este 2022 la pasaron fatal, con una goleada imperdonable a manos de River Plate, cayendo por 8-1 en el Estadio Monumental de Núñez.

Lo que comenta el portero titular para Guillermo Salas es claro, hay un tema pendiente a desarrollar en principio: "No solo el 8-1 (derrota ante River Plate), es toda la Libertadores. Creo que tengo 10 partidos y no he podido ganar ni uno. Eso es una espina que tengo y me la voy a sacar de todas maneras".

Para Ángelo Campos, todo lo que le pasa es cuestión de trabajo y mucho sacrificio: "Mi vida es un milagro. Pasé muchas cosas fuertes, pero gracias a Dios estoy de pie y vivo. Pasó por mi cabeza dejar el fútbol. Yo no era una persona profesional por la mala vida que llevaba, no era un tipo serio, comprometido con mi trabajo y con ningún aspecto".

Todo esto lo mencionó el ex Carlos Stein al canal 7, televisión del estado peruano. Además, dentro de esta charla, se mostró agradecido por las muestras de cariño de la gente en los últimos días. Y confesó no sentirse afectado por la celebración de Alexander Succar, ese famoso gesto, que hoy se ha hecho viral. La fiesta está en calma, concluyó.

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/BV-app22