Hernán Barcos piensa en el campeonato: "No podemos dejar escapar más puntos"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, dejó en claro que desea pelear el torneo clausura aún con la derrota que tuvo el último martes ante Universidad César Vallejo. Para 'El Pirata' todavía hay chances de competir, pero todo dependerá de cómo se afronten los próximos duelos. En Trujillo muchos pensaron que se terminaría el sueño con el pitazo final del juez, Kevin Ortega.

La caída contra 'El Poeta' fue dura, pero también puede verse como un aprendizaje. La autocrítica que impone después del cotejo el goleador histórico de la Copa Sudamericana es fuerte. Para el jugador nacido en Córdoba hay cosas que no se pueden negociar, como es la entrega y la forma de competir a ciencia cierta. Minutos después del partido ante Vallejo, esto mencionó.

Para Hernán Barcos hay una explicación que termina siendo fundamental, explicando los errores puntuales que aparecen: "Partido difícil, sabíamos que iba a ser difícil. No jugamos el mejor partido, no implementamos nuestro juego. Tenemos que seguir mejorando, pelear hasta el final y no nos podemos quedar en este resultado. Va a depender de los próximos cinco partidos".

Por eso, cuando se trata de poner la cara en la adversidad, el mensaje para los compañeros en la interna, y de forma general para el hincha que está buscando respuestas, llegó sin problema alguno. Ese puede ser un punto a favor del profesional argentino: "Perdemos una chance de seguir peleando más arriba, pero hay que esperar. No podemos dejar escapar más puntos".

Cerrando ya su charla con GOLPERU, el propio 'Pirata' brindó un concepto final de fútbol, donde menciona los errores que cometieron contra el equipo de 'Chemo' del Solar: "Nos faltó crear más situaciones, tener más la pelota, no fuimos el Alianza Lima que normalmente somos, de ir para adelante. Hoy lamentablemente no creamos muchas situaciones de gol".