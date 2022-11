Una leyenda del fútbol ecuatoriano, a pesar de no haber nacido ahí, pasó por nuestro balompié. Nestor Araujo, conocido por todos como 'El Beto', habló con el 'Diario Depor' y recordó sus momentos más felices jugando en el Perú. El aguerrido volante de marca jugó en el torneo local, en equipos como Sport Boys y Sporting Cristal, donde dejó marca, por su manera de jugar.

El mundo del fútbol, al ser amplio por la cantidad de personas que se conocen, hay un nombre y apellido que hoy por hoy es referencia en Alianza Lima. Nos referimos a Hernán Barcos, quien está en un nivel altísimo de competencia, considerado como uno de los más grandes refuerzos de los últimos años. Sobre él, también habló el buen 'Beto', compartieron equipo hace algunos años.

Sobre su personalidad y éxito en Liga 1, esto contó Araujo: "El ‘Flaco’ tiene valores. Acá salió campeón, se creaba jugadas solo, bajaba a la mitad de la cancha, parecía un juvenil. Son las ganas que uno tiene por marcar una historia, de no pasar desapercibido por clubes, el querer ganar siempre. El ‘Flaco’ tiene esas ganas de ganar, de querer manejar un grupo, de siempre dar más, un plus, lo viene marcando, parece un pibe, y lo que viene consiguiendo en el fútbol peruano".

Con respecto al cariño que le entrega el hincha 'blanquiazul' todos los días, esto mencionó: "El ‘Flaco’ se lo ha ganado. Es una persona que viene de abajo, ha vivido de todo, igual que yo. Más allá del esfuerzo, tiene valores. Lo más importante es que uno puede caminar con la frente en alto y que la gente reconozca el trabajo. Es marcar que hiciste bien las cosas. Cuando llegó a Liga, de China, si bien ya tenía un recorrido acá en el fútbol ecuatoriano, pero acá en Liga era distinto. Lo hicimos sentir un sentido de pertenencia. Acá un segundo lugar era un fracaso".

De la misma manera, confirmó que desea verlo muchos años en competencia, soltando una pequeña broma: "Sí, está muy contento en Alianza. Está disputando los últimos cartuchos, como le digo, ojalá juegue hasta los 55 años. Dale la suerte, esto no es casualidad. Cuando eres un gran jugador, puedes jugar en cualquier instancia. Él se lo ha ganado a todo pulmón y sigue demostrando de qué está hecho. Que siga por muchos años más y podamos seguir disfrutándolo, es lo más importante".

Finalmente, para cerrar perfecto. Y sabiendo que ganó un título nacional con Sporting Cristal, 'El Ninja' dejó un pequeño análisis sobre el duelo entre 'rimenses' y 'rojinegros' en la semifinal del fútbol peruano: "Será un lindo partido. A la gente celeste le tengo un gran cariño, me llegué a sentir como en casa. Ojalá puedan disputar una nueva final, y puedan lograr ese objetivo que es importante para todo club, lo que representa. El otro día vi el Sporting Cristal con Sport Boys, partidazo, ahora no me voy a perder esta final en caso ganen los celestes".