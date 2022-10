Alianza Lima está a un solo partido de clasificar de manera directa a una final de la Liga 1 y soñar con el bicampeonato. Para lograrlo, tiene que vencer este fin de semana al ADT de Tarma en el estadio Alejandro Villanueva, en un estadio que lucirá repleto debido a que las entradas se agotaron en tiempo récord. Es por ello que analizaremos cuáles son las cinco claves que llevarían al cuadro 'blanquiazul' al 'bicampeonato'.

El cuadro 'blanquiazul' tuvo un desempeño muy irregular en gran parte de la temporada al mando de Carlos Bustos. Sin embargo, al mando del 'Chicho' Salas, los blanquiazules lograron encontrar el rumbo y se pusieron a tiro de conseguir su objetivo planteado al inicio de la temporada 2022, y algunas de las grandes razones para llegar hasta aquí son estas:

La salida de Bustos y la era Salas

Con Carlos Bustos a la cabeza tras lograr el título de la temporada pasada (2021), los íntimos se volvieron muy predecibles ante sus rivales, y dejaron de tener el impacto que nos demostró el año anterior. Todo lo contrario a lo que pasó con Guillermo Salas, quien les demostró con frescura y confianza, que su plantel tenía mucho para dar en esta recta final de la Liga 1, y así fue como se empezaron a dar los cambios.

Se recuperaron futbolistas

Como gran ejemplo tenemos a Arley Rodríguez, quien no era habitual titular con Carlos Bustos y dejaba indirectas en sus redes sociales al no ser tomado en cuenta. No obstante, el 'Chicho’ le devolvió la confianza y lo cambió todo. El colombiano se volvió titular indiscutible y aporto goles claves en esta recta final del Torneo Clausura. Después tenemos a Jairo Concha, quien volvió a brillar luego de acumular y pasar varios partidos inadvertido, y las gratas apariciones de Oswaldo Valenzuela y Óscar Pinto.

Sentar a futbolistas que no tenían buen presente

Así como ‘Chicho’ recuperó jugadores, también sentó a los que no pasaban por un buen momento. Este es el caso de Paolo Hurtado y Cristian Benavente. En el caso del 'Caballito' desde su llegada al club 'blanquiazul' no convenció y dejó de aparecer en lista de convocados, mientras que el ‘Chaval’ tuvo un buen arranque de temporada, pero luego su aporte fue disminuyendo y dejó de ser el mismo.

El cambio de sistema

Con Guillermo Salas, Alianza Lima salió a esperar en su propio campo, adueñarse del mediocampo, cortar jugadas y apostar por el contraataque. Además, la presión que ahora ejerce en el campo de juego, ha llevado a sus rivales a cometer errores en salida. Así es como han podido sacar importantes victorias, en plazas difíciles como el Cusco y Arequipa.

¿A qué hora y dónde juegan Alianza Lima vs. ADT?

El cuadro dirigido por Guillermo Salas recibirá a ADT este domingo en el Estadio Alejandro Villanueva, que repleto de hinchas 'blanquiazules'. El compromiso se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) en simultáneo al Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci y FBC Melgar vs. Alianza Atlético, de acuerdo con la programación de la Liga 1.