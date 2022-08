Alianza Lima está viviendo un lindo romance con sus hinchas, debido a los fanáticos del cuadro íntimo están llenando el estadio Matute cada vez que pueden, situación que se repitió ante Sport Huancayo.

Pese a que el partido fue a las 11:00 de la mañana, los seguidores del cuadro blanquiazul repletaron el Alejandro Villanueva, situación que le dio un impulso a los limeños para quedarse con la victoria.

Esta situación fue destacada por el periodista Erick Osores, quien en ESPN llenó de elogios a los fanáticos de Alianza Lima, debido a la pasión que demuestran en las tribunas.

"Quería subrayar una parte que para mí sí es importante (…). Crecí con estadios llenos, tripletes, casa llena, ambiente, sensación de que todo puede pasar. Después, con el pasar del tiempo, el campeonato peruano se hizo un torneo de soledad, con pocos hinchas, máximo a media cancha llena. Entonces, no se puede dejar pasar por alto lo que esta pasando con los hinchas de Alianza Lima en Matute", dijo de entrada.

Luego agregó que "muchos dicen que los de afuera son de palo, no hacen goles. El hincha no hace más que alentar. Yo no coincido con esa teoría. Yo creo que jugar hoy en Matute es meterte a una cancha en la que estás medio a cero abajo desde el saque".

"Quiero valorar esa actitud (…) agotaron los boletos en tiempo récord. Esta no es la primera vez, sino que lo vienen haciendo hace tiempo de una forma que es para el aplauso", cerró.