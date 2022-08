El estado físico de la Foquita sigue siendo un problema, situación que analizó el ex defensor de la selección peruana Percy Olivares.

La bomba con Jefferson Farfán que impacta a Alianza Lima y todo Perú: "Si no llega al clásico, ya chau"

Alianza Lima goza de un buen momento en la Liga 1, porque viene de vencer a Sport Huancayo y al tener dos partidos menos, aspira a quedar como el solitario líder del fútbol peruano.

Pese a lo bien que anda el equipo, hay un jugador que no puede estar feliz, se trata de uno de sus referentes, Jefferson Farfán, quien se mantiene al margen de las convocatorios de Carlos Bustos debido a los problemas físicos.

El domingo 4 de septiembre es una fecha importante para el fútbol nacional, porque ese día se juega el clásico entre el cuadro íntimo y Universitario, compromiso al que aspira a llegar la Foquita.

Sin embargo, las informaciones sobre el ex 10 de la selección peruana no son alentadoras, porque incluso hay quienes piensan que se va a retirar, y uno de los que dio esa información es Percy Olivares.

El ex lateral de la Bicolor señaló en ESPN que si Jefferson Farfán no se recupera para el partido con la U, podría colgar los botines.

"Si Jefferson Farfán no llega al clásico, yo creo que ya chau. Lo digo porque lo digo. Yo creo que si no llega a este partido, él va a estar pensando en no seguir su carrera", dijo de frente Olivares.

El futuro de Farfán no está claro, aunque la Foquita se niega a abandonar la actividad y trabaja con la idea de volver a ponerse la camiseta 10 de Alianza Lima.