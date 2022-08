'El Pirata' cuando habla deja siempre frases para poder analizar, pensar, y entender que quien habla, es la voz principal del camerino 'blanquiazul'. Hernán Barcos, como líder de Alianza Lima, tomó la palabra después del empate polémico 1-1 ante UTC de Cajamarca. Dejando en claro, que ese partido debe terminarse ya mismo, y reflexionar ahora en lo que vendrá. El partido más importante de la temporada, por donde se le vea.

El atacante argentino, mientras caminaba, hablaba para Radio Ovación, y se comprometió en para el partido donde estarán jugando contra 'los compadres'. Alianza Lima este domingo recibirá a Universitario de Deportes en 'Matute', en una edición más del clásico del fútbol peruano. Y esto fue lo que mencionó al respecto, el nacido en Córdoba: "Tenemos que seguir trabajando porque el domingo tenemos el Clásico y hay que pensar en ganarlo".

Explayándose un poco más, ante una repregunta sobre la importancia del cotejo contra la "U". Barcos no tiene nada que esconder: "Como siempre ha sucedido, este domingo vamos a tener el apoyo de toda nuestra gente y los clásicos siempre hay que ganarlos como sea. Esta clase de partidos tienen un sabor diferente por todo lo que se genera, pero igual valen tres puntos como todos. Por ello, no solo en los Clásicos hay que estar al cien por ciento, sino siempre".

De la misma manera, y siendo respetuoso por todas las personas involucradas. Demostró su malestar por el último resultado como visitante, porque prácticamente tenían el resultado en el bolsillo, y lo terminaron dejando escapar: "Este empate molesta por cómo se dieron las cosas en el partido. Alianza siempre fue protagonista en el juego y se nos escaparon puntos importantes, seguramente, difíciles de digerir".

Sobre los jueces encargados de impartir justicia, solo mencionó esto al final: "No me gusta hablar de los árbitros porque siempre suena a excusa, pero hay cosas que son muy claras, sobre todo, en los penales que no nos cobran. Esta vez nos cobraron uno, pero hubo otras situaciones que fueron muy claras, sin embargo, hay que seguir trabajando y no pensar en los demás". Empezamos, con todo, la semana del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes.