Cambió de parecer: André Carrillo no llegará a Alianza Lima para retirarse

“Me gustaría llegar a Alianza en buen nivel y no solo para retirarme”, comentó André Carrillo en una charla con Full Deportes. Han pasado un par de meses desde esa declaración, y el volante del Al Hilal y de la Selección Peruana hoy no está preparado para hacerla realidad.

Comentando en una reciente charla con el Diario El Comercio, el también volante de la Selección Peruana comentó cuáles son las circunstancias que lo alejan de aquella declaración. Manifestando que ahora lo ve "complicado", André Carrillo explicó su declaración.

"En algún momento dije que me gustaría regresar estando en un buen nivel, pero uno nunca sabe. Lo veo un poco complicado", detalló André Carrillo en charla con el Diario El Comercio. Siguiendo con la entrevista, el extremo del Al Hilal habló sobre Juan Reynoso. Detallando su forma de trabajar, expresó que resulta muy intenso y directo.

"Reynoso es superdirecto. No me sorprendió su exigencia, vivo afuera y los que quieren grandes cosas son así", destacó André Carrillo, volante de la Selección Peruana de 31 años. Siendo inevitable ser consultado por las semejanzas/diferencias entre Juan Reynoso y Ricardo Gareca, la 'Culebra' también habló sobre la posible comparación.

"Hay diferencias, está claro. Son entrenadores totalmente distintos, con ideas diferentes, carreras diferentes también", precisó André Carrillo, volante de la Selección Peruana y el Al Hilal, club árabe con el que ha consguido 13 títulos hasta la fecha.