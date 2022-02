Carlos Bustos, en conferencia de prensa, dejo en claro que no está contento con lo que plasma Alianza Lima en la tabla de posiciones

El pasado domingo 13 de febrero, Alianza Lima empató con Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao. Este sería el segundo empate de los ‘blanquiazules’ en la Liga 1.Carlos Bustos brindó una conferencia de prensa al finalizar el compromiso donde analizó lo que hicieron sus dirigidos en el terreno de juego y espera que su equipo pueda tener mejor trato con el gol.

+ Carlos Bustos habló del estado físico de Cristian Benavente

+ Se le agota el tiempo: ¿Hasta cuándo puede Guerrero decidirse por Alianza?

+ ¿En qué posición estaría Perú en las Eliminatorias sin VAR?

“En la primera etapa, el equipo tuvo amplias posibilidades de ponerse en ventaja. Creo que tuvimos varias situaciones para poder desequilibrar al rival. Recuerdo solamente dos jugadas de Boys en todo el partido. Una, que Campos manotea en el segundo palo; y la del segundo tiempo, que está bajo el arco, pero es una jugada precedida de una falta que no nos dan en mitad de cancha”, dijo Carlos Bustos tras lo ocurrido con su equipo.

Carlos Bustos lamentó no poder ganar los dos primeros partidos en la Liga 1, pero dejó en claro que el torneo es de largo aliento: “Evidentemente, no queríamos este comienzo de torneo. Queríamos tener no estos dos puntos que nos dan estos resultados que hemos tenido, pero como dije, el torneo va a ser complicado, va a ser duro. Muchos equipos se armaron y posicionaron bien. Es un torneo de 18 fechas, todavía más largo que el que jugamos el año pasado. Esto es largo y recién comienza”.

Finalmente, el técnico de Alianza Lima está conforme con el partido que hicieron contra Boys, pero no se encuentra contento con lo sumado hasta el momento en la tabla de posiciones: “En líneas generales, el equipo jugó un buen partido, solo que nos faltó contundencia y los partidos se ganan con eso. No estamos contentos con lo que indica la tabla de posiciones ni los resultados. No era el arranque que pretendíamos para este año”.

Enfado de Carlos Bustos con pregunta de periodista en el 2:51