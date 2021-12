Alianza Lima está en busca de refuerzos para lo que se le viene en la temporada 2022. Los de La Victoria jugarán la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. Entre los posibles fichajes suena fuerte el nombre de Christian Ramos para sumarse a la plantilla del conjunto de Carlos Bustos, algo ve con muy buenos ojos el defensor de la Selección Peruana.

"Definitivamente ilusiona llegar a un club grande como Alianza Lima. Por ahora, no hay nada firmado pero mañana (hoy) lo más seguro que tendré las cosas más claras", afirmó la ‘Sombra’ a TV Perú Deportes. Lo que le atrae a Christian Ramos es poder jugar nuevamente la Copa Libertadores que sirve como vitrina para muchos jugadores.

"Está bonito lo de Alianza y si bien la Copa Libertadores seduce, lo más importante es tratar de representar bien", agregó el futbolista. Cabe recordar que el último club por el cual jugó fue la Universidad César Vallejo donde de la mano de José ‘Chemo’ Del Solar pudieron clasificar a un torneo internacional realizando una buena campaña a lo largo del 2021.

Sobre su frustrada llegada a Universitario de Deportes el defensor dijo: "Bueno, el mismo Jean (Ferrari) ya lo dijo. No sé si hubo molestia o no de parte de ellos por ir a la final, pero yo soy un espectador más, me gusta el fútbol y puedo ir a cualquier partido que a mí se me antoje. No se dio con ellos y ya no vale la pena seguir con el tema".

Finalmente con referencia a la Selección Peruana la ‘Sombra’ dijo: “Estamos ilusionado porque terminamos bien el año y tenemos que seguir con la misma ilusión. Será muy importante llegar con rodaje a estos dos próximos partidos de las Eliminatorias y para ello nos vamos a preparar muy bien", finalizó el futbolista.