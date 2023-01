Brindando una extensa conferencia de prensa, el defensor peruano Carlos Zambrano fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima. Confesando que cumple su sueño de pequeño, el futbolista de 33 años debutará en la Liga 1, luego de haberse ido como juvenil al fútbol alemán y hacer su carrera alrededor del mundo.

Ese mismo viaje en el extranjero que empezó por Alemania y terminó en Argentina, luego de rescindir contrato por mutuo acuerdo con Boca Juniors. Hablando la prensa argentina que el estratega Hugo Ibarra no lo quería y pidió que lo aparten del grupo, el momento de tensión llegó justo cuando el 'León' había terminado de extender su vínculo con el 'Xeneize'.

Haciendo caso a su entrenador principal, Boca Juniors y Carlos Zambrano llegaron a un mutuo acuerdo y terminaron el vínculo laboral, pero en ese mismo momento se empezaron a comentar las razones. Según la prensa argentina, el 'León' fue irrespetuoso con el técnico pues quería los mismo días de vacaciones que Luis Advíncula y Frank Fabra.

Ahora, en la presentación como nuevo jugador de Alianza Lima, Carlos Zambrano se tomó el tiempo para contar su verdad. Revelando que todo fue abrupto, el defensor peruano de 33 años confesó que siempre fue golpeado por la prensa.

"Con el tema de Boca, se decidió en un día y medio cuando todo estaba cerrado. Ocurrieron cosas complicadas y lo primero que hice fue regresar a Perú y romper contrato por mutuo acuerdo", explicó en un primer inicio Carlos Zambrano.

Luego, con ese mismo tono elocuente, el defensor continuó relatando los hechos y señaló a la prensa argentina. Brindando su parecer, el zaguero explicó que siempre era señalado, pero nunca perdió el control y siempre mantuvo las formas.

"Me criticaron por todo lado sin pruebas, aún así me quedé callado, me golpeaban por todos lados. Queda en ellos cómo fueron las cosas. Nunca fui doblecara, siempre directo", cerró Carlos Zambrano a la par que terminaba con la conferencia por su presentación.

Carlos Zambrano llegó a conseguir múltiples títulos con Boca Juniors, aunque nunca pudo alzarse con la Copa Libertadores. Ahora, ese sueño lo mantiene con Alianza Lima y si bien parece lejano, como él declaró: "Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa".