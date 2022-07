Cristian Benavente sobre su baja cuota de gol en Alianza Lima: “No es algo que me obsesione o me quite el sueño”

Cristian Benavente se viene afianzando en el mediocampo de Alianza Lima. Con su gran despliegue y versatilidad, el volante peruano ha encontrado hueco entre los suplentes, pero todavía no se afianza con los titulares. Siendo una de sus armas el manejo de ambos perfiles, el ‘Chaval’ habló sobre la posición que prefiere en el campo de juego.

"Me gusta tirarme al medio y tener un poco de libertad. Todos los jugadores que estábamos arriba somos muy móviles, encontramos un funcionamiento bueno y me acomoda bien poder moverme por el frente de ataque y no quedarme pegado a la línea de banda", comentó en una extensa charla que sostuvo con Radio Ovación.

Continuando con su alocución, Cristian Benavente también habló de las complicaciones que resultaron al jugar ante Atlético Grau. Chocando en la calurosa Piura, el ‘Chaval’ se sorprendió pro las condiciones climáticas.

“En este caso se nos dio bien, hicimos un buen partido, pero conversando con compañeros del otro equipo, me dijeron que para ellos tampoco es de mucho agrado jugar en ese horario porque también les afecta. La idea es jugar en un horario que sea más cómodo para que todos podamos rendir al mejor nivel", reveló el mediocampista peruano de 28 años.

Consultado también por su cuota goleadora, actualmente Cristian Benavente tiene cinco tantos con Alianza Lima, el volante se refirió a que es algo que no lo obsesione. Al ser preguntado por la cantidad de goles que espera anotar manifestó.

"No es algo que me obsesione o me quite el sueño, pero sí me gustaría ayudar al equipo. Si pueden llegar sería una gran ayuda, pero no tengo un número pensado", cerró el ‘Chaval’. Alianza Lima sostendrá su siguiente cotejo ante Sport Boys. Pactado para desarrollarse en el estadio Alejandro Villanueva, el duelo se disputará este domingo.