Antes de que llegue el primer tanto del partido, se pudo oír una información que deja más dudas que certezas. Jefferson Farfán estaba sentado al costado de la banca de suplentes, cerca de la zona occidente como todas las jornadas al día de hoy (Alianza Lima vs. Sporting Cristal). 'La Foquita' estaba mirando el partido, y sonreía un poco junto a sus acompañantes.

Corría el minuto 25 del partido, mientras todo estaba igualado y desde el centro de transmisión en una de las cabinas le preguntaron a la persona que más sabe del cuadro 'íntimo' en GOLPERU. 'El Tanke Arias' y Alberto Beingolea hablaron con Analucía Rodríguez para consultarle ¿Cuándo regresa a las canchas Jefferson Farfán?

Respondiendo de manera inmediata la periodista lo siguiente: "Todavía, todavía no está recuperado, ha recrudecido la molestia, todavía tiene dolor. Así que hay que esperar. No hay una fecha definida para cuando pueda volver. No se sabe cuándo volverá, todo depende de él. De cómo se sienta". Brindando aún mayores incertidumbres en los fanáticos locales, quienes no lo pueden creer.

Porque hasta esta jornada se esperaba ver siquiera en un partido a Jefferson Farfán como capitán de Alianza Lima. Pero desde el año pasado, cuando jugó la final ante Sporting Cristal precisamente, rival de esta tarde en 'Matute', no sumó minuto alguno. Y se deberá esperar un tiempo largo por la vuelta del '10 de la calle'.

ESTADÍSTICAS ALIANZA LIMA VS. SPORTING CRISTAL: