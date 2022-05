A falta de 5 fechas para concluir el Torneo Apertura, Alianza Lima ya estaría planificando todo lo que será la segunda parte del año, donde se encuentran viendo el tema de renovaciones y quién si y quién no seguirá en el equipo. La periodista de ESPN, Pamela Ríos, se refirió al tema de Darlin Leiton y también sobre el paraguayo Édgar Benítez.

+ Se busca un '9': las 3 opciones que tendría Cristal en la delantera

+ "Los movimientos de Gianluca Lapadula me hacen recordar a los míos"

+ Los puntajes de la prensa argentina para Zambrano y Advíncula

“Mucho se ha estado hablando que de acá al Torneo Clausura podría haber un préstamos, pero lo que a mí me han dicho es que todavía no, es muy apresurado, quieren seguir viendo al jugador todavía unas semanas más que ha venido jugando los últimos partidos. De los 12 partidos jugados por Alianza Lima él ha estado en 6. En la Copa Libertadores solo ha sumado 15 minutos. Además, es un jugador bastante joven que tiene futuro dentro del club, así que la opción de préstamo no está decidida”, agregó la reportera de ESPN.

Sobre el caso del volante Édgar Benítez dijo: “El tema de la renovación, ya que su contrato finaliza apenas termine el Torneo Apertura, es un tema que todavía no se ha tocado con el futbolista, pero si está en carpeta porque evidentemente hay intención de renovarle al jugador”, dijo Pamela Ríos sobre lo que se encuentran manejando en la interna de Alianza Lima.

Finalmente, la periodista se refirió a tema de nuevos jales para lo que se viene en el Torneo Clausura para los dirigidos por Carlos Bustos: “El tema de los fichajes, todavía no se habló con el comando técnico que también debería proponer de cara a lo que va la segunda mitad del año, eso se hará en el momento indicado porque Alianza Lima está concentrado en los partidos que se le vienen, sobre todo en la Copa Libertadores”.