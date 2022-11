Todavía no se sabe si Jefferson Farfán seguirá en Alianza Lima, pero Erick Osores no lo quiere

Habiéndose cumplido su contrato con Alianza Lima, la situación de Jefferson Farfán es una incógnita. Jugando solo algunos minutos esta temporada 2022 de la Liga 1, la 'Foquita' todavía tiene complicaciones médicas, lo que haría complicado su continuidad en tienda íntima.

Aunque muchas son las voces de los dirigentes de Alianza Lima que hablan de una continuidad de Jefferson Farfán. Sea deportiva o dirigencial, la idea de la institución de La Victoria es continuar contando con la 'Foquita' en sus filas.

En ese sentido, el periodista deportivo Erick Osores habló sobre el tema Jefferson Farfán. Tocando la situación en la última emisión de Fútbol en América, el hombre de prensa fue firme al mencionar que la 'Foquita' no podía seguir en tienda íntima como futbolista profesional.

"Jefferson Farfán le da jerarquía al vestuario de Alianza Lima, no ha jugado casi, pero es un peso pesado que te da un poco más de luz, miras al costado y tienes en quien apoyarte. Ojo que no estoy hablando de lo futbolístico, poque eso no sería serio", comentó Erick Osores sobre la presencia de Jefferson Farfán.

Siguiendo con su lectura de la situación, Erick Osores también comentó las razones por las que Jefferson Farfán no debe seguir en Alianza Lima futbolísticamente hablando.

"Le doy valor a lo de Farfán al margen del juego, porque no ha jugado, no ha rendido. Es un tema complicado…, pero Alianza Lima no puede contratar un futbolista que juegue veinte minutos, no es serio, yo no lo haría, pero sí buscaría la forma que no se desligue del club", sostuvo el periodista deportivo Erick Osores sobre Jefferson Farfán.