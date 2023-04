Alianza Lima armó un poderoso Dream Team para esta temporada para cumplir sus objetivos que se trazaron para este año, como lograr el tricampeonato y destacar en la Copa Conmebol Libertadores.

Sin embargo, una de sus estrellas que llegó para este año, conversó con el programa deportivo, TV Perú deportes y contó cómo se dio su fichaje con los blanquiazules y entre otras cosas más. Al jugador que nos referimos es a Jesús Castillo, que reveló muchas cosas desde su llegada a La Victoria.

"Yo estaba en la reserva de Alianza y un momento me comunicaron que ya no continuaba en el equipo. Yo, nada, triste en el momento por dejar el equipo, pero nada, tenía que salir a buscar nuevas oportunidades y por eso llegué a Cantolao, que me dio la oportunidad de poder estar en el primer equipo. Desde el primer momento en que logré debutar en Cantolao, mi objetivo fue regresar a Alianza. Tenía muchas ofertas, pero bueno, la de Alianza fue la mejor de todas. Bueno, creo que ahí, uno no lo piensa dos veces", explicó.

El mediocampista también comentó que se siente feliz por compartir con jugadores como Christian Cueva, Carlos Zambrano, Josepmir Ballón, Pirata Barcos y Pablo Sabbag y sobre el trabajo que hace para ganarse un puesto en el once titular.

"Estoy muy feliz de compartir equipo con ellos. Pienso que para todo jugador siempre es lindo compartir equipo con grandes jugadores como Christian, como Zambrano, como Ballón, como Hernán, como Sabbag. Y nada, creo que tenemos un lindo plantel y yo trabajo día a día para poder ganarme un lugar", manifestó.

Por último, se refirió de lo que se viene el enfrentamiento ante Atlético Mineiro, cómo ahora se maneja el vestuario después de romper el maleficio de no ganar 10 años en la Libertadores y su sueño de llegar a la blanquirroja.

"Estamos ahora preparando el partido contra Mineiro. Pienso que el día miércoles va a ser trascendental para nosotros. Estamos preparados para eso. Primero, pienso que estamos yendo partido a partido. Después, este partido con libertad, estamos más tranquilos. Trabajo también para ver si se puede dar una oportunidad en la selección. Opino que todo jugador trabaja para eso y ese es mi objetivo a corto plazo", expresó.