Miembro del 'Fondo Blanquiazul' aseguró que ellos no armaron el equipo en el 2020

Ha pasado más de un año desde que Alianza Lima descendió en cancha en la temporada 2020 de la Liga 1, una temporada para el olvido, donde la mala gestión del club y las indisciplinas fueron hundiendo al equipo de La Victoria hasta finalmente perder la categoría. Un mal recuerdo para los hinchas blanquiazules, quienes señalaron al 'Fondo Blanquiazul' como los principales responsables del descenso, y uno de los señalados fue Fernando Farah, quien aseguró este miércoles que nunca estuvieron involucrados con las contrataciones.

"He mantenido el perfil bajo durante mucho tiempo, la única vez que declaré fue cuando sucedió lo que sucedió el 2020, el equipo tuvo ese año desastroso. Y yo puse la cara como hombre que soy, hubiera querido que quienes armaron el equipo hayan dado la cara, pero fui yo quien puso la cara. Cuando campeonamos yo no salí, he esperado que pase la ola de la victoria y el oportunismo para recién hablar", declaró para Radio Ovación.

"Se nos achaca todo lo que pasó en 2020 cuando el Fondo no armó el equipo, el señor Ratto se mantuvo hasta el 31 de diciembre, cuando le habíamos pedido que se retire antes. Y cuando se retira ya no había tiempo de armar nada. Nosotros trajimos a Marulanda y era con la persona que teníamos contacto. Entonces empezaron desarmar el equipo. Cuando sucede lo del 2020 somos los culpables, y cuando sucede lo del 2021 no hicimos nada, hay que ser justos", finalizó el miembro del Fondo.

Fernando Farah también hizo referencia a las funciones del 'Fondo Blanquiazul' y aseguró que se está haciendo el mismo trabajo que años anteriores, y que no ha cambiado en absoluto. Lo cierto es que Alianza Lima ya dejó en el pasado ese nefasto recuerdo y en este 2022 buscará lograr el bicampeonato de la Liga 1 e intentará llegar lo más lejos en la Conmebol Libertadores, torneo donde los íntimos siguen en deuda.