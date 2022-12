Algunos intentaron bajar el crédito a esta noticia que publicamos hace algunos días, desmintiendo que Alianza Lima había firmado contrato extenso con el consorcio del fútbol peruano. Pero tiempo al tiempo dicen los sabios, así es como GOLPERU en una entrevista al encargado principal de la toma de decisiones contratado, confirmó cómo se dio esto.

Porque seguramente habrán intereses con la Federación Peruana de Fútbol para confundir al hincha íntimo, donde se prioriza el bien común y no del club en general. Lo cierto es que nos guiamos de grandes fuentes, confiables, con certezas absolutas. Así es como trabajamos esta noticia, y le dio la derecha Fernando Salazar, administrador de la institución Blanquiazul.

Quien, en charla con el propio GOLPERU, contestó a la pregunta más comentada en la semana, alejada al aspecto deportivo, este detallado va directamente al tema económico. Aquel dinero será fundamental para poder ver un proyecto serio en los siguientes años. Alianza Lima tiene el sueño del tetracampeonato, y sin plata, sería eso inviable.

"Confiamos en que la FPF abrirá los espacios para conversar. Vimos que la mejor alternativa era renovar nuestro compromiso con el Consorcio Fútbol Perú", precisó el encargado de todas las áreas, conexión directa con el Fondo Blanquiazul. Callando a los dimes y diretes de algunos periodistas, cercanos al universo de la VIDENA.

Recapitulamos lo que publicó el Diario La República, y acá le dimos el valor absoluto: "Acuerdo histórico no solo para el club, sino también para el fútbol peruano! En medio de la guerra por los derechos de televisión —pues la Federación Peruana de Fútbol firmó un acuerdo con 1190 Sports para que transmita la Liga 1 2023—, Alianza Lima logró un trato con Gol Perú por los próximos 12 años con opción a renovar por otras seis temporadas más, con lo que se adjudicó un millonario monto".

Eso estará ganando Alianza Lima como equipo en todo aspecto, un negocio redondo: "¿De cuánto dinero estamos hablando? La República pudo conocer que Alianza Lima firmó con el Consorcio del Fútbol Peruano por casi US$ 17 millones por 12 temporadas, de los cuales recibirán US$ 8 millones los primeros seis años y US$ 8,5 millones los otros seis restantes. Pero eso no es todo, pues los blanquiazules tienen opción a renovar por otros seis años por US$ 9 millones en total". Hecha la firma, hecha la acción, gracias a quienes confiaron siempre.