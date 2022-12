"Siempre tuve la mentalidad de volver y estoy muy feliz que Alianza Lima hiciera todo lo posible para que yo esté acá", cerró Gabriel Costa en la conferencia de prensa que brindó como nuevo jugador de Alianza Lima. Recordando su primera incursión como futbolista íntimo, el extremo precisó que ahora mostrará todo su talento en pro de levantar la copa al final de la temporada.

"Vengo con muchas ganas e ilusión. Se está armando un gran equipo. En lo personal quiero llegar a fin de año y levantar la copa", comentó Gabriel Costa en la primera conferencia de prensa que brindó como nuevo jugador de Alianza Lima.

Acompañado de José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, Gabriel Costa también comentó, y recordó, que ya pasó por el cuadro íntimo y tuvo de compañeros a algunos jugadores que siguen en el plantel íntimo, como es el caso de Pablo Míguez.

"Tener compañeros con los que ya compartí me da otra alegría, reencontrarnos, saber que vamos a compartir vestuario y cancha, se hace todo más fácil, estoy muy feliz por ello", destacó Gabriel Costa en conferencia de prensa.

Siguiendo con esa misma tónica, Gabriel Costa también detalló cómo es que su proximidad a la Selección Peruana podría ayudarlo a que sea más visto y tomado en cuenta por Juan Reynoso, estratega del cuadro de la 'Blanquirroja'.

"Siempre venir a un equipo grande es vistoso y el tema de la Selección me voy a preparar para estar bien en el club, nos pueda ir bien en el año e independiente solo me toca estar preparado para cuando me toquen las oportunidades", cerró Gabriel Costa.