Hernán Barcos: "Esta Copa Libertadores hay que disfrutarla, no sufrirla"

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, se refirió este viernes por la noche al sorteo de la Conmebol Libertadores 2022, y reconoció que River Plate (Argentina) es el favorito del Grupo F que integra el cuadro blanquiazul, donde también se encuentran Colo Colo (Chile) y Fortaleza (Brasil). Asimismo, aseguró que el objetivo del plantel es avanzar a los octavos de final a como de lugar.

"Hay que afrontar este lindo desafío y dejar en alto el no solo el nombre de Alianza Lima, sino del Perú internacionalmente. Hay que mentalizarse que armando un grupo competitivo se puede ser protagonista. El favorito en nuestro grupo es River Plate, pero después depende de lo que nosotros propongamos dentro de la cancha. El primer objetivo es ganar y cortar la racha negativa que tiene el club", declaró el 'Pirata' para Radio Ovación.

"El objetivo es clasificar a octavos de la Libertadores, pero si no se puede, por lo menos hay que entrar a la Sudamericana. Hay que ir con esa mentalidad. Tenemos que estar preparados para lo que venga y confiar en el trabajo. Esta Libertadores hay que disfrutarla, no hay que sufrirla. Si es para sufrir, no hubiésemos entrado. Los resultados dirán hasta dónde llegaremos", dijo Barcos sobre el objetivo del club en el certamen internacional

Fixture de Alianza Lima en Copa Libertadores

Fecha 1: Alianza Lima vs. River Plate

Fecha 2: Colo Colo vs. Alianza Lima

Fecha 3: Fortaleza vs. Alianza Lima

Fecha 4: Alianza Lima vs. Colo Colo

Fecha 5: Alianza Lima vs. Fortaleza

Fecha 6: River Plate vs. Alianza Lima

Alianza Lima debutará en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2022 ante River Plate entre el 5 al 7 de abril. El equipo blanquiazul intentará hacer un buen papel en el certamen internacional, para dejar atrás la racha negativa de 27 encuentros sin conocer la victoria.