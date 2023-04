Hernán Barcos tras la victoria ante Cantolao por la Liga 1, le concedió una entrevista a RPP donde se refirió a diversos temas, entre los más destacados fue la molestia expresada en relación a la programación de los partidos de la Liga 1.

"Parece que no se mide con la misma vara con el tema de la programación. Pedimos jugar el lunes y no nos aceptaron. Nosotros sabemos que siendo Alianza tenemos en contra todo, pero no nos molesta", indicó.

Luego agregó: "Es la primera vez que veo que en un país perjudican al equipo que compite internacionalmente. Los responsables de las fechas y calendarios son los de la Liga 1, no nosotros".

Por su parte, el ex atacante de Gremio y LDU también se refirió a su entrenador y al delantero Pablo Sabbag. El 'Pirata' destacó el manejo de grupo de 'Chicho' y señaló que mantiene una linda competencia con el colombiano.

Sobre 'Chicho' Salas, comentó: "Tiene muy buenas cosas, su manejo de grupo es muy bueno. Trata de tomar las decisiones más justas posibles, hablamos mucho. A veces se podrá equivocar, como cualquiera, pero hace lo mejor que puede".

Consultado por Pablo Sabbag, confesó: "Es un chico humilde que viene mejorando. Nos estamos complementando bien dentro y fuera del campo, tenemos una competencia muy limpia y sana. Cero envidias y cero problemas".