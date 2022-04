En el 2021 se dio la noticia que el delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, sorprendió a la niñera que trabaja en su casa, regalándole un departamento, algo que muchos no lo podían creer, ni la misma señora quien se quedó anonadada con tremendo obsequio. Cabe recordar que para esa fecha el ‘Pirata’ había salido campeón nacional con los ‘Blanquiazules’ en la Liga 1.

Ya pasado algunos meses Hernán Barcos habló sobre lo sucedido y el por qué decidió regalar un departamento a quien cuidar a sus menores hijos: “Siempre hay alguien que está peor que uno. Muchos me preguntaron. De este evento de la compra de la casa a Mari no sabía nadie. Ni mi mamá, ni mi suegra, mi hermano tampoco. Y cuando se hizo público me preguntaron: Pero ¿por qué, Hernán? ¿Vos estás loco? Y yo le digo ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo si tenés la posibilidad? Y ¿cuántos tienen la posibilidad y no mueven un dedo? Y no son capaces de comprar un heladera a la empleada que capaz no tiene en la casa”, dijo el ‘Pirata’ a DirecTV Sports Perú en una entrevista.

Tras ver la situación en la que vivía María Allca, la niñera que trabaja para el delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos decidió regalarle el departamento: “A veces uno deja de mirar para el lado con el egoísmo, el ser egocéntrico, el mirar siempre para el ombligo de uno y no mirar lo que tiene al lado. Darle valor a la gente que trabaja con uno. Ella está cuidando a nuestros hijos, que son lo mejor que tenemos. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad de que ella tenga una vida, dentro de todo, con una mejor calidad?”, declaró con humildad el atacante.

“Tiene cuatro hijos y vivía en una casa de 20 m² de madera. Nosotros le compramos una de 80 m² con una habitación para cada uno de sus hijos, para ella que tenga su propia habitación. Que tengan 2 baños que antes no tenían ni uno. Calidad de vida y darle esa oportunidad a una familia que para mí lo merece. Independientemente si está bien o está mal, si estoy loco, si me gasté lo que me gasté, lo hicimos de corazón con mi esposa”, agregó Hernán Barcos en la entrevista.

Finalmente, el jugador de Alianza Lima dijo las compras que realizaron y que lo hicieron con su esposa como si fuese para ellos mismos: “Cuando fuimos a comprar las cosas para la casa, compramos como si fuera para nosotros, no para nuestra empleada. Los platos, la cama, el colchón. No compramos los platos más baratos, los cuchillos más baratos. Le compramos todo como si fuera para nosotros porque ellos también merecen tener esa oportunidad”.