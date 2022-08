Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, se refirió a cómo fue su llegada al club 'blanquiazul' el año pasado. Además, elogió la campaña que viene haciendo FBC Melgar en la Copa Sudamericana, a pesar de no haber podido conseguir un triunfo como local en Arequipa frente al Internacional de Porto Alegre.

"Me llamaron por la posibilidad de llegar a Universitario y entre medio de eso hablé con Carlos (Bustos) por la posibilidad de venir a Alianza. Carlos me decía que era difícil para mí porque nunca había jugado en segunda división, le dije que me gustaría saber cuál es la idea, el proyecto y después tomo una decisión", declaró para las cámaras de GOLPERU.

"Ahí me dijo que me querían para subir a Primera, hablé con José Bellina y en dos días arreglamos todo. Yo no tenía pretensiones, yo quería jugar y venir a hacer historia en Alianza y por suerte se dio la llegada y las cosas se dieron bien", agregó el 'Pirata'.

Además, aprovecho en destacar la campaña de FBC Melgar en la Copa Sudamericana. "Lo que está haciendo Melgar es espectacular. Ojalá puedan conseguir algo importante porque eso habla bien del fútbol peruano. No importa del equipo que seas porque el que gana es el fútbol peruano".

¿Por qué Alianza Lima no jugará durante dos semanas?

Pese a ubicarse en el primer lugar del certamen, el cuadro aliancista decidió posponer su cruce ante FBC Melgar debido a que los arequipeños se enfrentaron al Inter de Porto Alegre por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Asimismo, la escuadra victoriana tampoco verá acción en la séptima jornada porque les toca descansar.