Los íntimos alistan el plan B, en caso se caiga lo de Lucas Menossi para el 2023. La directiva grone no quieren perder el tiempo.

Liga 1: Alianza Lima ya tendría el reemplazo en caso no llegue este refuerzo para la Liga 1 y Copa Libertadores

Alianza Lima se sigue armando con miras al Tricampeonato de la Liga 1 y conseguir una destacada actuación en la Copa Libertadores. En ese sentido, no quieren quedar en la nada si cae lo de Lucas Menossi, por eso al parecer ya tendrían un plan B.

Es que según el periodista Nahuel Ferreira, el cuadro aliancista tiene en carpeta a Nelson Acevedo, quien actualmente pertenece al Godoy Cruz. No obstante, la prioridad de los 'íntimos' es conseguir la firma de Menossi.

"Hubo consultas de Atlético Tucumán por Nelson Acevedo, pero no prosperaron por la parte económica, hoy la prioridad del volante que no continuará en Godoy Cruz es tener su primera experiencia en el exterior, yo no descarta lo de Alianza Lima, días claves para su futuro", escribió el comunicador en sus redes sociales.

Acevedo, de 34 años, se desempeña como volante central y ha jugado por clubes como Racing y Unión de Santa Fe. Además, logró levantar la Copa Sudamericana 2021 con Defensa y Justicia.

¿Cómo le fue a Nelson Acevedo en el 2022?

A lo largo del 2022, Nelson Acevedo disputó 37 partidos con la camiseta de Godoy Cruz. En los 2.248 minutos que jugó, el mediocampista logró realizar dos asistencias.