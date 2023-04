Christian Cueva desde que llegó no ha sido el jugador que todos esperaban, debido a que la inversión hasta el día de hoy es grande. Pero lastimosamente, la expectativa una vez más terminó derrotando a la realidad del día a día. Aladino está lejos de lo óptimo.

En una entrevista exclusiva para el Diario El Comercio, se pudo conocer cómo ven hoy por hoy en Matute al genio ex Al Fateh de Arabia Saudita. No está llenando los ojos de un alto mando en la actual directiva del plantel íntimo. Christian Cueva no es lo que pensaba él, porque habla a nombre propio.

Así lo presenta el periodista deportivo del popular medio de comunicación, Jean Pierre Maraví: "Salomón Lerner, miembro del Fondo Blanquiazul, conversó con el Comercio tras el empate sin goles ante Athletico Paranaense. Espera más del gran fichaje íntimo de este año".

Dentro de la propia nota, la frase más fuerte es la siguiente. Donde el ex político, pone las cartas en la mesa, diciendo lo que de verdad piensa sobre el fichaje de Christian Cueva hasta el día de hoy: "Teníamos esperanza de que Cueva rindiera más, pero no está en un buen estado físico".

¿Qué podemos entender sobre esto? El Fondo Blanquiazul, como encargado de haber comprado la deuda del club íntimo, toman ciertas determinaciones para el bienestar de la institución. Desde refacciones, mejoras en temas establecidos lejanos al fútbol, y los propios refuerzos que estarían llegando pronto.

Más aún, con la voz potente y resonante de Salomón Lerner, que tiró la bomba por su lado en la entrevista para el Comercio, demuestra que no hay unidad absoluta. Porque la crítica despiadada nos muestra que el pedido para la llegada de Christian Cueva, por lo menos, no salió de él. Seguramente habrá alguna respuesta, de eso no hay dudas.