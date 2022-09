Lo sufre el '10 de la Calle': Jefferson Farfán no rendiría en Alianza Lima porque le hicieron brujería

Jefferson Farfán no la pasa bien en Alianza Lima. A pesar de que la ‘Foquita’ tuvo algunos minutos en el clásico peruano ante Universitario de Deportes, su presente no es positivo en el cuadro de La Victoria ya que en lo que va de la temporada no anotó ningún gol.

Recientemente, en el programa de TV, ‘Deportivo en otra Cancha’ que es conducido por Paco Bazán, un vidente fue invitado para analizar el lado espiritual de Jefferson Farfán, delantero del cuadro blanquiazul.

El popular ‘Maestro Teo’ indicó en el programa de televisión que el mal momento y la racha negativa del ‘10 de la Calle’, es a raíz de que sus enemigos le han hecho brujería, atentando contra él y su rendimiento.

"En su energía veo que hay trabas naturales, pero también veo acciones negativas que le han hecho. ¿Qué quiere decir? Que le hicieron brujería, algún tipo de entierro", comentó el 'Maestro Teo' mientras miraba la foto del jugador.

Asimismo, el vidente indicó que el futbolista habría sido enterrado con con tierra de cementerio. "Los que le hicieron brujería son sus enemigos que no lo dejan surgir". Finalmente, el vidente le recomendó al ex Schalke 04 que se realice un baño de renacimiento porque su energía se encuentra muy pesada.