El defensa del New York City también confesó el equipo donde quiere retirarse.

La Liga 1 2023 está próxima a comenzar por lo que los equipos peruanos han venido reforzándose para afrontar de la mejor manera el campeonato. En relación a esto, Alianza Lima ha sido uno de los equipos que más ha fichado.

Asimismo, la última incorporación del cuadro blanquiazul ha sido el defensa central Santiago García, teniendo en consideración que una de las peticiones por parte del comando técnico era reforzar ese sector del campo para tener un buen papel en el torneo local y la Copa Libertadores.

No obstante, si es que hablamos de defensas con jerarquía, podemos mencionar a Alexander Callens, pieza indiscutible en la selección peruana y referente del New York City de la MLS. Resulta que el futbolista ha manifestado que le gustaría jugar en Alianza Lima.

"Yo lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Alianza Lima, al menos una vez, pero lo que sí es que quisiera retirarme en Sport Boys, eso siempre lo he dicho porque soy hincha gracias a mi padre", indicó en una entrevista en el programa 'La Lengua'.

De esta manera, el jugador dejó abierta la posibilidad de defender al cuadro victoriano: sin embargo, parece complicado que sea en la siguiente temporada, debido a que el zaguero continúa ligado al New York City de la MLS y una transferencia es complicada por ahora.