Alianza Lima sigue sumando futbolistas para la próxima temporada, los cuales deben darle un salto de jerarquía. En esta oportunidad presentó al delantero paraguayo, Franco Zanelatto, quien llega procedente de la Universidad San Martín.

El veloz delantero tras un año muy complicado en lo colectivo, el equipo se fue al descenso. Pero provechoso al máximo en lo personal, se hace con el reto más grande de su carrera hasta el momento. Pues como solo 21 años, asume una carga importante.

Así lo anunció el cuadro blanquiazul, con un mensaje y dos fotografías oficiales: "¡������������ ������������������ ���� ���� ����������������������! ¡ʙɪᴇɴᴠᴇɴɪᴅᴏ ᴀʟ ᴍÁꜱ ɢʀᴀɴᴅᴇ! #AlianzaCorazón #EstoEsAlianza". Mostrándolo junto al flamante gerente deportivo, José Bellina.

Despertando en el hincha una ilusión considerable y a la vez una incertidumbre. Pues el jugador tiene calidad ya demostrada, no obstante, no se sabe si estará en el primer equipo de Carlos Bustos. O se irá a préstamo por no tener todavía la nacionalidad peruana, la cual está en proceso. Veremos.