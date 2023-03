¿Cómo pasas de ser un referente en Alianza Lima a ser persona no grata? La respuesta es clara, por las acciones del pasado, reforzadas por dichos como los siguientes. Juan Reynoso hizo historia con Alianza Lima, se ganó un nombre en el cuadro íntimo cuando era un joven defensa central.

Ahí la rompió, generó empatía dentro del universo blanquiazul, esa historia la conocemos muy bien. Todo por cruzar la vereda, para vestir la camiseta de Universitario de Deportes. Luego de ello, no hubo un sentimiento positivo entre ambas partes, simplemente se fueron ignorando con el paso de los años.

Hasta que Juan Reynoso se profesionalizó como entrenador, y siempre que podía, dejaba en claro su posición sobre Alianza Lima. Nunca hubo reconciliación entre la persona y la institución. Hasta el día de hoy, donde es el encargado de convocar, por su cargo, como entrenador de la Selección Peruana.

El año pasado no pudo asistir a Matute para cuidar su integridad, desde el club victoriano se le hizo la recomendación, por cómo podría reaccionar el hincha promedio. Aquel que conoce cada acción y frase que lo alejó de tienda íntima una vez separó su camino como futbolista allá por la década de los noventa.

Y hoy, en conferencia de prensa, se le preguntó por Christian Cueva, diciendo esto, que abrirá alguna herida pasada: "Hablé con él. Estaba ilusionado con Alianza Lima. Él no está en la lista porque queremos que respete los tiempos de una buena pretemporada, ponerse en forma. No complicarlo para que no haya riesgo de lesión. En Alianza me van a matar, de por sí me quieren matar, imagínate si lesiono a Christian".

Después, ya solo le bajo a las revoluciones, pero la frase estaba dicha. Juan Reynoso le dio la derecha al cuadro de Guillermo Salas, por hacerse con el fichaje de Aladino: "La mejor inversión -para todos- es que Christian (Cueva) vuelva a jugar. La apuesta de Alianza Lima es para fortalecer al equipo para el torneo internacional". Pero quedará la frase principal para la posteridad.

LISTA DE CONVOCADOS PARA EL MICROCICLO DE JUAN REYNOSO - SELECCIÓN PERUANA:

Arqueros: José Carvallo (Universitario), Carlos Cáceda (Melgar).

Defensores: Roberto Villamarín (Binacional), Carlos Ascues (César Vallejo), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Paolo Reyna (Melgar).

Volantes: Erick Gonzales (Carlos A. Mannucci), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Sporting Cristal), Leonardo Villar (Sport Huancayo), Aldair Fuentes (César Vallejo), Jairo Concha (Alianza Lima), Ray Sandoval (Atlético Grau), Brandon Palacios (Binacional).

Delanteros: Andy Polo (Universitario), Bryan Reyna (Alianza Lima), Matías Succar (Carlos A. Mannucci), Alex Valera (Universitario).