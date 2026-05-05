Por qué no juegan Martin Odegaard, Kai Havertz ni Piero Hincapié hoy en Arsenal ante Atlético de Madrid

Los dos futbolistas de juego en Arsenal van al banco de suplentes. Mikel Arteta confirmó la alineación titular. Conoce los motivos de estas ausencias.

Arsenal confirmó su alineación titular para enfrentar a Atlético de Madrid en Emirates Stadium en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26. Mikel Arteta decidió meter varios cambios, entre los que se encuentran las ausencias de Martin Odegaard, Kai Havertz, Piero Hincapié y Martín Zubimendi, entre otros.

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La serie entre Arsenal y Atlético de Madrid está igualada 1-1 por el partido de ida. La revancha en el Emirates definirá al primer finalista. En este duelo, Mikel Arteta sorprendió con varios cambios en su alineación titular teniendo en cuenta rendimientos, estados físicos y el rival.

¿Por qué no juega Martin Odegaard hoy en Arsenal ante Atlético de Madrid?

Martin Odegaard venía de sufrir una lesión en su rodilla en el partido de ida ante Atlético de Madrid. De hecho, ante Fulham por Premier League, ni siquiera fue convocado. Por ende, se dudaba de su presencia para este duelo de vuelta. Finalmente, Mikel Arteta lo incluye en el banco de suplentes.

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¿Por qué no juega Kai Havertz hoy en Arsenal ante Atlético de Madrid?

Kai Havertz se perdió el partido de ida y ahora va al banco de suplentes tras encontrarse en mejor forma física tras una lesión muscular en los isquiotibiales, sufrida en abril pasado en un partido ante Newcastle. Mikel Arteta lo tiene en cuenta para esta revancha, pero decidió que comience desde el banco de suplentes.

¿Por qué no juega Piero Hincapié hoy en Arsenal ante Atlético de Madrid?

La decisión que Piero Hincapié sea suplente en este partido de vuelta respecto al duelo de ida es netamente táctica, por parte de Mikel Arteta. Por el ecuatoriano va en su lugar el italiano Riccardo Calafiori.

Esta ausencia se suma a la de Martín Zubimendi, quien también va al banco por un aspecto táctico y también por el buen partido que hizo Myles Lewis-Skelly ante Fulham el pasado fin de semana por Premier League.

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La alineación titular del Arsenal para recibir al Atlético de Madrid

David Raya

Ben White

William Saliba

Gabriel Magalhães

Riccardo Calafiori

Declan Rice

Myles Lewis-Skelly

Bukayo Saka

Eberechi Eze

Leandro Trossard

Viktor Gyökeres

DT: Mikel Arteta

La alineación titular del Arsenal ante el ‘Atleti’ (X @Arsenal).

Datos claves

Serie empatada 1-1 entre Arsenal y Atlético de Madrid en semifinales de Champions League.

entre Arsenal y Atlético de Madrid en semifinales de Champions League. Martin Odegaard es suplente hoy por una lesión de rodilla del partido de ida.

es suplente hoy por una lesión de rodilla del partido de ida. Mikel Arteta reemplazó tácticamente a Piero Hincapié por Riccardo Calafiori en la alineación titular.