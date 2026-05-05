Qué pasa si Atlético de Madrid gana, empata o pierde ante Arsenal por la vuelta de semifinales de la Champions League

Atlético de Madrid visita al Arsenal en busca del primer cupo para la final de la UEFA Champions League.

La UEFA Champions League está llegando a su final en esta temporada 2025-26, tan solo restan 3 partidos para conocer al nuevo campeón. No obstante, el primer finalista saldrá entre el Atlético de Madrid y el Arsenal de Inglaterra. Por lo que estos son los posibles panoramas que podría pasar el cuadro ‘colchonero’ en esta segunda semifinal.

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El partido de ida terminó con un marcador igualado de 1-1 en el Riyadh Air Metropolitano en Madrid. El primer tanto fue anotado por Victor Gyokeres de penal, mientras que el empate también fue desde los doce pasos por Julián Álvarez.

¿Qué pasa si el Atlético de Madrid le gana al Arsenal?

En el caso en el que Atlético de Madrid logre ganar firmará su pase a la final de la UEFA Champions League. En esta oportunidad da igual el marcador que sea, si el conjunto de Madrid logra vencer en el Emirates Stadium, entonces estará presente en el Puskás Aréna de Budapest en Hungría para la gran definición.

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Jugadores del Atlético de Madrid saludando a sus hinchas (Foto: Getty).

¿Qué pasa si el Atlético de Madrid empata con el Arsenal?

Un empate entre el Atlético de Madrid y el Arsenal obligará a que se tenga que disputar la prórroga. Al ya no haber gol de visita, no importa el resultado, si se mantiene la paridad en el marcador se tendrá que jugar tiempo extra. Si sigue la igualdad, entonces todo tendrá que definirse en los doce pasos.

¿Qué pasa si el Atlético de Madrid pierde con el Arsenal?

Si el Atlético de Madrid pierde con el Arsenal quedará fuera de la UEFA Champions League. Acá nuevamente el resultado no importante, si es por 1 o 4 goles el conjunto ‘Gunner’ estaría llegando a una nueva final. La cual recordemos que se disputará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

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¿A qué hora juega Arsenal vs Atlético de Madrid?

Por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League, el Arsenal se enfrenta al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium. Este encuentro se disputará este martes 5 de mayo a las 14:00 horas de Lima, Perú (20:00 horas en Londres Inglaterra).

¿Qué canal transmite el Arsenal vs Atlético de Madrid?

La transmisión del Arsenal vs Atlético de Madrid por las semifinales de la Champions League será transmitida por cable en ESPN, mientras que en plataformas estará disponible en Disney+ Premium.

Datos Claves

Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en la ida con goles de Gyokeres y Álvarez .

y empataron 1-1 en la ida con goles de y . El partido de vuelta se disputará este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium .

en el . La final de la UEFA Champions League 2025-26 se jugará en el Puskás Aréna de Hungría.