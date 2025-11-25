Tensión máxima en Libertadores: Revelan por qué las hinchadas de Palmeiras vs. Flamengo generarían destrozos en Lima

La tensión en Lima llegó a un nivel inesperado a pocos días de la final de la Copa Libertadores. Las barras bravas de Palmeiras y Flamengo, dos de las hinchadas más intensas y numerosas de Brasil, eligieron hospedarse en hoteles ubicados en calles directamente frente a frente en Miraflores, uno de los distritos más turísticos y concurridos de la capital peruana.

Esta peligrosa proximidad encendió las alarmas de inmediato entre vecinos, autoridades y visitantes. Y, de hecho, ya empezaron a reportarse los primeros enfrentamientos entre ambas facciones, perjudicando la paz y el atractivo que suele tener Miraflores.

Ambas barras cuentan con historial de enfrentamientos violentos dentro y fuera de su país, y su sola presencia tan cerca multiplica el riesgo de disturbios, ataques y destrozos. Las autoridades municipales ya han sido alertadas de que cualquier provocación —un cántico, una bandera, un gesto— podría detonar un conflicto de gran escala en pleno corazón de Miraflores.

Según reportes oficiales de la policía, se esperan al menos 50 mil turistas entre los de Palmeiras y los de Flamengo para los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre. De hecho, tanto la ‘Mancha Verde’ como la ‘Raca Rubro-Negra’, barras bravas oficiales de Palmeiras y Flamengo, han confirmado su presencia en Lima, lo que hace saltar todavía más las alarmas.

¿Cuántos hinchas llegarán a Lima por la final de la Copa Libertadores?

Según fuentes policiales, se ha activado un operativo especial para evitar que las dos facciones se crucen en la vía pública. Sin embargo, el hecho de que estén alojadas prácticamente puerta a puerta complica cualquier control. Los vecinos de la zona han expresado su temor por posibles peleas, daños a la propiedad y caos en las calles. Incluso algunos comercios ya evalúan cerrar antes de hora para evitar ser víctimas de incidentes.

A pocos días del partido por la gloria, Miraflores vive un ambiente de inquietud total. Las autoridades evalúan reforzar la presencia policial y aplicar restricciones específicas en la zona para evitar desmanes de los más de 50 mil turistas que esperan. Mientras tanto, los vecinos cruzan los dedos esperando que la fiesta del fútbol no se convierta en una noche de violencia.

¿Cuándo y a qué hora será la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo se jugará este sábado 29 de noviembre desde las 4:00 PM. en el estadio Monumental de la ciudad de Lima, Perú.

¿Cómo ver en vivo y en directo la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. Flamengo se podrá ver en vivo y en directo vía ESPN y Disney+. Además, también tendrás la opción de ver online por internet en la aplicación oficial de Disney+. Adicionalmente también tendrás gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

