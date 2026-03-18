¿Contra quién juega FC Barcelona en cuartos de final de la Champions League tras eliminar a Newcastle?

Los octavos de final de la Champions League siguen su curso y el día de hoy fue el turno de la definición entre FC Barcelona y Newcastle. Luego del empate 1-1 que se dio la semana pasada en Inglaterra, fueron los dirigidos por Hansi Flick quienes lograron imponerse por 7-2 en el Camp Nou a pesar de que en el inicio del partido las cosas no fueron como seguramente hubieran pensado.

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Fuente: FC Barcelona.

En cuanto al trámite del encuentro de hoy, FC Barcelona y Newcastle no se guardaron absolutamente nada en el intento de conseguir el triunfo. Si bien los blaugranas quedaron mal parados en defensa en algunas oportunidades, el poderío ofensivo con Raphinha y Lamine Yamal los puso por delante en la segundad etapa, así que el próximo rival ya los estará esperando con ansias.

FC Barcelona enfrentará al ganador de la llave entre Atlético de Madrid y Tottenham, el cual se disputa ahora en su partido de vuelta en Londres. Es importante mencionar que en el duelo de ida fue el equipo español quien consiguió una importante ventaja por 5-2 en Madrid, con lo cual podría darse un clásico español en los cuartos de final de la Champions League.

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Los cruces en los cuartos de final de la Champions League

PSG vs. Galatasaray-Liverpool

Real Madrid vs. Atalanta-Bayern Múnich

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid-Tottenham

Sporting Club vs. Arsenal

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Champions League?

ver también Tras eliminar a Manchester City, ¿contra quién juega Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League 2025-26?

Si bien es cierto que todavía no hay fechas ni horarios establecidos para los cuartos de final de la Champions League, los cuales por cierto recién se darán a conocer al término de todos los duelos por octavos de final del torneo, los días pactados en el calendario indican que los encuentros de ida se jugarán entre el 7 y 8 abril, mientras que los de vuelta serán entre el 14 y 15 de abril.

DATOS CLAVES

FC Barcelona clasificó a cuartos de final tras vencer 7-2 al Newcastle en el Camp Nou .

clasificó a cuartos de final tras vencer 7-2 al en el . El equipo de Hansi Flick enfrentará al ganador de la llave entre Atlético de Madrid y Tottenham .

enfrentará al ganador de la llave entre y . Los partidos de ida de cuartos de final se disputarán entre el 7 y 8 de abril y los de vuelta entre el 14 y 15 de abril.

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