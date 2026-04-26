En Bayern Múnich rompen el silencio con la llegada del reemplazo de Luis Díaz: “Siendo inteligentes este verano”

El Bayern Múnich ha comenzado a mover sus fichas para el próximo mercado de fichajes, y el nombre de Anthony Gordon suena con fuerza en las oficinas de Baviera. El extremo del Newcastle United es visto como el sucesor ideal para cubrir el hueco que, a largo plazo, dejaría el colombiano Luis Díaz.

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Max Eberl, director deportivo del club alemán, rompió el silencio en una reciente entrevista para la cadena ZDF. El directivo fue tajante al ser cuestionado sobre el interés por el atacante inglés, manteniendo una postura de respeto institucional hacia el Newcastle.

La postura oficial de Max Eberl

Eberl evitó confirmar negociaciones directas, pero dejó claro que el club actuará con astucia financiera. Según declaraciones recogidas por el diario Bild, el Bayern no tiene prisa por cerrar acuerdos mientras la temporada sigue en curso.

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“¿Trato por Anthony Gordon? Sería irrespetuoso hablar de jugadores con contrato”, afirmó Eberl a ZDF, subrayando que el enfoque del club será “ser inteligentes este verano”.

Esta estrategia de “calma activa” sugiere que el Bayern ya está trabajando en las sombras para asegurar al reemplazo de Luis Díaz. El guajiro, que ha sido pieza clave para Vincent Kompany, cumplirá 30 años próximamente, lo que obliga a la directiva a buscar juventud.

Anthony Gordon: El elegido para la banda izquierda

Reportes de Sky Sports y del periodista Florian Plettenberg indican que Gordon es el candidato preferido por su perfil explosivo y su edad (25 años). Su valor de mercado ronda los 70-75 millones de libras, una cifra que el Bayern intentará negociar aprovechando la situación financiera de las “Urracas”.

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Actualmente, Luis Díaz domina la titularidad con estadísticas impresionantes: 23 goles y 18 asistencias en lo que va de campaña. Sin embargo, los propios medios internacionales señalan que la llegada de Gordon no solo busca un relevo generacional, sino también aumentar la competencia interna inmediata.

El futuro del ataque bávaro

El plan de Eberl incluye también la renovación de figuras como Jamal Musiala y la continuidad de Michael Olise, a quien calificó de “intocable”. Con esto, el Bayern busca blindar su ofensiva para mantener el dominio en la Bundesliga y competir en la Champions League.

La salida de jugadores con salarios altos, como Leon Goretzka, permitiría al club disponer del flujo de caja necesario para la operación Gordon. Los aficionados esperan que esta “inteligencia” mencionada por Eberl se traduzca en el fichaje bomba del verano europeo.

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Anthony Gordon también es internacional con la Selección de Inglaterra. (Photo by Alex Pantling/Getty Images)

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