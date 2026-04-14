Lamine Yamal no tardó en demostrar su talento y marcó el 1-0 del partido tras provocar un error en la salida del Atlético de Madrid ante Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

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El tanto del joven jugador español llegó sobre los primeros minutos del partido tras presionar en defensa a la salida del Atlético de Madrid, luego el Barcelona recuperó el balón y tras ello la pelota volvió a la posesión de Lamine Yamal, que remató a placer para anotar el 1-0 por la Champions League.

Ver gol de Yamal al Atlético para el 1-0 del Barcelona en Champions

¡¡APARECIÓ EL CRACK!! LAMINE YAMAL DEFINIÓ ANTE MUSSO Y FIRMÓ EL 1-0 (1-2 global) DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID EN 4 MINUTOS DEL PT.



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Toda la acción sucedió apenas a los cuatro minutos del partido. Sabiendo que el cuadro del Atlético de Madrid tiene una ventaja de 2-0, resultado que se dio durante la ida del partido por los cuartos de final de la Champions League, Barcelona salió con todo y Lamine Yamal lo demostró.

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La jugada nació a los cuarto minutos cuando Lamine Yamal fue a presionar la posesión de Clément Lenglet. El defensa se equivocó en el pase, Ferran Torres recuperó la pelota y asistió a Lamine Yamal. En ese momento el delantero se perfiló rápido mientras salía el portero Juan Musso.

En ese preciso instante, Lamine Yamal se recostó sobre su pierna, se perfiló y remató. El balón superó al guardameta y pasó la línea de gol. 1-0 Barcelona arriba ante Atlético de Madrid en el Metropolitano y por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Qué pasa si Barcelona gana, empata o pierde vs. Atlético de Madrid por la Champions League

Si el FC Barcelona gana por tres o más goles, clasificará directamente a semifinales. Es el único resultado que le permite avanzar sin depender de nadie más, aunque implica una remontada de alto nivel en condición de visitante.

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Si FC Barcelona gana por exactamente dos goles al Atlético de Madrid, igualará la serie global y el partido se extenderá a tiempo extra. De mantenerse el empate, todo se definirá en la tanda de penales.

Si empata o pierde, el FC Barcelona quedará eliminado automáticamente de la Champions League, ya que no lograría revertir la desventaja de la ida y el Atlético de Madrid pasaría a semifinales.

Lamine Yamal festejando su gol en el Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Foto: Barcelona)

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Datos claves

Lamine Yamal marcó el 1-0 para el Barcelona en el minuto cuatro del partido.

El Barcelona enfrentó al Atlético de Madrid por la vuelta de cuartos en Champions.

El delantero superó al portero Juan Musso tras una recuperación de Ferran Torres.