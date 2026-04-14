¿Por qué no juegan Raphinha y Pau Cubarsí en Atlético de Madrid vs. FC Barcelona hoy por la UEFA Champions League 2025-26?

FC Barcelona tiene una tarea bastante complicada el día de hoy cuando tenga que enfrentar en condición de visita a Atlético de Madrid por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El resultado global indica en 2-0 en contra tras lo sucedido la semana en el Camp Nou y encima ahora no contarán con dos figuras como son Raphinha y Pau Cubarsí.

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Si bien Hansi Flick cuenta con un buen material para escoger en la plantilla de FC Barcelona, ambos jugadores son claves en el esquema del equipo y claramente se sentirán su ausencias esta noche en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Raphinha se mantiene lesionado luego de la última fecha FIFA y por ahora se encuentra en pleno proceso de recuperación.

Fuente: Getty Images.

El crack brasileño sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha en el pasado amistoso internacional entre Brasil vs. Francia del 26 de marzo y por ende es que ya tiene varias semanas fuera de las canchas. Por otro lado, Pau Cubarsí fue expulsado en el duelo de ida entre FC Barcelona vs. Atlético de Madrid y por ende ni siquiera será convocado al partido del día de hoy.

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Fuente: Getty Images.

¿Qué necesita FC Barcelona para clasificar a semifinales de la Champions League?

Teniendo en cuenta que el encuentro de ida disputado en el Camp Nou quedó 2-0 a favor de Atlético de Madrid, ahora FC Barcelona está obligado a conseguir el triunfo esta noche en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. De no ser de dicha manera, los liderados técnicamente por Hansi Flick le dirán adiós a la Champions League y tan solo deberán enfocarse en LaLiga.

Ahora, hay varios escenarios en donde el Barça podría salir airoso, por decirlo de alguna. El triunfo sería lo más beneficioso para ellos, aunque de darse un empate en el resultado global estamos hablando de que habrían dos tiempos suplementarios que de mantener el mismo resultado derivarían en tanda de penales. Veremos qué nos tiene preparado este partidazo a jugarse en Madrid.

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Hora y dónde ver el duelo entre Atlético de Madrid vs. FC Barcelona

En el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League, Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentarán el día de hoy a las 14:00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘, además de que gracias ‘Bolavip‘ podrás seguir todas las incidencias del encuentro.

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